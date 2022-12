Putin "ha un cancro, curato da medici occidentali: è il suo ultimo anno di potere". Le rivelazioni di Solovey

Lo storico e analista politico russo Valery Solovey, nelle scorse ore, ha rivelato e sostenuto che Vladimir Putin sarebbe tenuto in vita “da medici stranieri per continuare la sua guerra in Ucraina“. Le dichiarazioni di Solovey alimentano ulteriormente le voci, mai confermate ufficialmente, secondo cui il numero uno del Cremlino starebbe affrontando un cancro.

Solovey: “Putin è nel suo ultimo anno di potere”

L’analista, come riferito dal Daily Mail, ha raccontato che i dottori che starebbero seguendo Putin starebbero somministrando allo ‘Zar’ dei trattamenti occidentali per cercare di fermare il suo tumore. Probabile che Putin “sia nel suo ultimo anno al potere”, ha spiegato Solovey ai media ucraini.

“Posso dire che senza questo trattamento sicuramente non sarebbe rimasto nella vita pubblica della Federazione Russa“, ha aggiunto lo storico.

Fonte foto: ANSA

E ancora: “Questo è assolutamente certo. Putin utilizza i trattamenti più avanzati, la terapia è mirata e la Russia non può fornirla. Direi che il trattamento ha avuto successo. Nonostante questo la fine è in arrivo”. Solovey ha inoltre detto che anche tra i medici che lo stanno curando sarebbe opinione diffusa che la parabola di Putin starebbe volgendo al termine, perché nessun farmaco “può avere un successo infinito”.

“Putin si fida dei medici stranieri”

Solovey è un ex professore. Ha insegnato presso il prestigioso Istituto di relazioni internazionali di Mosca, una scuola di formazione per spie e diplomatici, che da tempo rivendica informazioni privilegiate sulla salute di Putin.

Lo storico non ha rivelato da dove proverrebbero i “medici non russi” che starebbero curando il leader del Cremlino. Lui “si fida” di loro, ha aggiunto l’analista, con il trattamento supervisionato dai migliori medici di Mosca. Negli ultimi mesi si sono rincorse voci secondo cui Putin “dipende da medicinali salvavita prescritti da medici israeliani e acquistati in Israele”.

“Putin ha problemi di salute seri”

Solovey ha rilasciato altre dichiarazioni al canale YouTube ucraino Odesa Film Studio. Putin “è ovvio che abbia problemi di movimento con le gambe, che molti hanno notato”. Lo storico è sicuro che il leader russo ha sofferto di cancro al colon che si sarebbe poi diffuso “ed è più pericoloso ora”.

“Ha problemi di salute piuttosto seri. Il più grave è a livello di oncologia. Il trattamento è stato definito da medici fuori dalla Russia”. La sua condizione di salute “ha un impatto diretto sulla consapevolezza della situazione e sull’adeguatezza delle decisioni che prende”, ha sottolineato sempre Solovey.