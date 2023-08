Previsioni meteo per il weekend tra sole, caldo intenso e qualche temporale: le zone a rischio

Tanto sole, caldo intenso ma anche qualche temporale: sono questi i punti salienti delle previsioni meteo per il terzo weekend di agosto in Italia. Per quanto riguarda le temperature, si prevede che si faranno via via sempre più alte, con valori diffusamente oltre le medie del periodo entro la giornata di domenica 20 agosto. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Sabato 19 agosto 2023

Nord: Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, innocue nubi a evoluzione diurna lungo l’arco alpino e qualche sottile velatura in transito. Temperature in ulteriore lieve aumento, con massime comprese tra 33 e 38.

Centro: Tempo stabile e soleggiato, con poche nubi a evoluzione diurna lungo l'Appennino. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, con massime comprese tra 33 e 38.

Sud: Prevale il bel tempo, con isolata instabilità diurna sulla dorsale appenninica. Temperature stabili o in lieve aumento, con massime comprese tra 32 e 36.

Domenica 20 agosto 2023

Nord: Prosegue la fase anticiclonica con cielo sereno o poco nuvoloso, innocua variabilità diurna sui rilievi. Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 36 e 38.

Centro: Tempo stabile e soleggiato, poche e innocue nubi a evoluzione diurna lungo l'Appennino. Temperature in ulteriore lieve aumento, con massime comprese tra 37 e 39, meno sull'Adriatico.

Sud: Prevale il bel tempo, pur con qualche temporale pomeridiano tra il Cilento e i rilievi siculi e calabresi. Temperature stazionarie, con massime comprese tra 32 e 36.

Le aree a rischio temporale nel weekend

Secondo gli esperti di 3BMeteo, qualche locale disturbo si potrà vedere nel corso dei prossimi giorni, già a partire dal pomeriggio/sera di venerdì, su cuneese, Prealpi centro orientali, Carnia, Alpi Giulie, Appennino toscano settentrionale, aquilano occidentale, Matese e aree interne campane.

Sabato 19 agosto, i fenomeni che si formeranno nel corso del pomeriggio interesseranno perlopiù il Meridione e, in particolar modo, Appennino laziale meridionale, Matese, casertano, Cilento, Pollino e Sila.

Domenica 20 agosto sono attesi nel pomeriggio nuovi rovesci e temporali su basso Lazio, Cilento, Pollino, Aspromonte, Serre, rilievi etnei, Iblei, sconfinando localmente anche su coste del Cilento, Calabria tirrenica settentrionale, agrigentino e Piana di Gela.

Ondate di calore: le città da bollino rosso

Il ministero della Salute ha diffuso il bollettino sulle ondate di calore in Italia nel terzo weekend di agosto. Di seguito, sono riportate le città da “bollino rosso”.

Venerdì 18 agosto

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia

Sabato 19 agosto

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Latina

Perugia

Rieti

Roma

Domenica 20 agosto

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Latina

Perugia

Rieti

Roma.