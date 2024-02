Odysseus primo lander privato sulla Luna: impresa degli Usa, ma attimi di panico dopo la perdita del segnale

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

È sbarcato sulla Luna “Odysseus”, il lander americano dell’azienda privata Houston Intuitive Machine, che segna il ritorno di un mezzo degli Stati Uniti sulla Luna dopo 52 anni dall’ultima missione del programma Apollo.

Lo sbarco del lander americano

Odysseus è sbarcato sulla Luna 23 minuti dopo la mezzanotte italiana di venerdì 23 febbraio. Come riferito dall’Adnkronos, il robot si è posato vicino al polo sud lunare, dopo essere stato lanciato lo scorso 15 febbraio.

Ci sono voluti alcuni minuti prima che i controllori stabilissero che il lander avesse toccato il suolo, ma alla fine è stato ricevuto un segnale.

La conferma: “Stiamo trasmettendo dalla Luna”

“Quello che possiamo confermare, senza dubbio, è che la nostra attrezzatura è sulla superficie della Luna e stiamo trasmettendo”, ha annunciato il direttore di volo Tim Crain.

I controllori hanno dovuto affrontare un problema tecnico che ha quasi impedito la missione ancor prima dell’inizio della discesa. Poi, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio.

Allunaggio storico

Come spiega la Cnn, l’atterraggio del lander è storico, poiché è il primo veicolo spaziale commerciale ad atterrare sulla Luna ed è il primo veicolo prodotto negli Stati Uniti ad atterrare sulla superficie lunare da quando il programma Apollo si è concluso più di cinquant’anni fa.

Questa missione, riporta l’emittente, è di fondamentale interesse per il cliente principale di Intuitive Machines, la Nasa, che sta cercando di esplorare la Luna utilizzando robot sviluppati da appaltatori privati ​​prima di inviare sul satellite della Terra astronauti entro la fine di questo decennio attraverso il suo programma Artemis .

Fonte foto: IPA

Il lander privato è atterrato sulla Luna

“Oggi, per la prima volta in più di mezzo secolo, gli Stati Uniti sono tornati sulla Luna“, ha affermato l’amministratore della Nasa Bill Nelson.

“Oggi è un giorno che mostra la potenza e l’efficacia delle partnership commerciali della Nasa. Congratulazioni a tutti coloro che sono coinvolti in questa grande e audace ricerca”.

Il precedente di Peregrine

Odysseus è riuscita dunque nell’impresa in cui aveva fallito, il 18 gennaio 2024, Peregrine, il veicolo lanciato l’8 dicembre dall’azienda americana Astrobotic e il cui segnale si è perso alle ore 21,59 di giovedì 18 gennaio. A renderlo noto, tramite la piattaforma ‘X’ (ex ‘Twitter’), era stato Richard Stephenson, che lavora nel Canberra Deep Space Communication Complex.

Il segnale di Peregrine è andato perduto durante il suo rientro controllato sulla Terra.

Astrobotic aveva reso noto che, in base alla traiettoria stabilita, alle 22 ora italiana il lander lunare si sarebbe dovuto distruggere in atmosfera in una zona di sicurezza sopra il Pacifico meridionale.