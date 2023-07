Nuova inchiesta su Shakira per presunta evasione fiscale in Spagna: cantante di nuovo nel mirino dei giudici

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ancora guai giudiziari per Shakira. La cantante colombiana è infatti nuovamente indagata da un tribunale della Catalogna, in Spagna, per frode fiscale. Oltre al procedimento già in corso che prende in considerazione gli anni tra il 2012 e il 2014, ora ne è stato aperto un altro che riguarda il 2018.

Il nuovo procedimento contro Shakira

La pop star colombiana Shakira si trova al centro di un guaio giudiziario. Per anni la cantante ha abitato a Barcellona, insieme al suo ex compagno, il calciatore Gerard Piqué.

A contestarle un reato è quindi un tribunale spagnolo, per la precisione catalano, che avrebbe rilevato alcune irregolarità fiscali commesse nell’anno 2018.

Fonte foto: ANSA Shakira, cantante colombiana accusata di frode fiscale in Spagna

L’accusa è quindi quella di frode fiscale, per non aver pagato interamente la tassa sul reddito, l’equivalente spagnolo dell’Irpef, e un’altra imposta sul patrimonio.

Il processo già in corso

Quello appena cominciato non è l’unico procedimento legale che Shakira ha in corso in Catalogna. Come riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa’, citando quella spagnola ‘Efe’, da tempo la cantante sta affrontando una causa per frode fiscale.

Il periodo a cui fa riferimento questo primo processo è quello che va dal 2012 al 2014. In questo caso le indagini sono già concluse e la pop star dovrà presentarsi in tribunale a partire dal prossimo mese di novembre.

Secondo l’accusa, la cantante colombiana avrebbe truffato il fisco spagnolo per una cifra vicina ai 14,5 milioni di euro nel corso di due anni. Da parte sua Shakira ha sempre rifiutato le accuse, definendole false anche di fronte al tribunale stesso.

Cosa rischia la cantante

Non è ancora chiaro quale sia l’imputazione che Shakira rischia per il nuovo processo per frode fiscale aperto contro di lei dal tribunale catalano.

Il primo capo di imputazione invece, quello risalente agli anni tra il 2012 e il 2014, è in fase più avanzata e quindi la procura che sostiene l’accusa contro la cantante ha già chiesto un’ipotesi di pena.

Secondo quanto riporta l’Ansa, la pop star rischierebbe di dover scontare ben 8 anni e 2 mesi di carcere in Spagna per la frode fiscale che avrebbe commesso contro lo Stato