Shakira attacca Piqué con il testo della sua nuova canzone: cosa significa e perché sta creando polemiche

Che non si dica che non si parla più di testi delle canzoni. In meno di 2 giorni il nuovo video di Shakira ha superato gli 88 milioni di visualizzazioni su YouTube, nonostante manchino i balletti e le inquadrature hollywoodiane a cui ci ha abituato la musica internazionale.

Perché sui social e sui giornali si parla solo di Shakira e Piqué

Nei tre minuti e mezzo del filmato promozionale per “Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, infatti, la cantante colombiana viene mostrata assieme al producer e rapper Bizarrap in studio di registrazione.

A catturare l’attenzione questa volta non è stato un balletto provocante, ma le frecciatine che la diva ha lanciato all’ex calciatore Gerard Piqué. I due si sono separati nel 2022 dopo ben 12 anni di relazione.

E in questi giorni tutto il mondo parla solo del divorzio dell’anno, con buona pace di Ilary Blasi e Francesco Totti e della loro telenovela capitolina pronta ad arrivare in Tribunale.

Chi conosce la discografia di Shakira sa che la cantautrice di Barranquilla non ha mai risparmiato critiche ai suoi ex amanti, spesso con frasi brutalmente sincere. E attacchi neanche troppo velati alle loro nuovo compagne.

Lo ha fatto anche con due singoli diventati vere e proprie hit in Italia, con “Objection (Tango)” e “Don’t Bother“, senza però finire sulle prima pagine della stampa scandalistica, né attirando feroci critiche.

Ma nella nuova canzone l’ex è un laureato ai Mondiali, con la coppa vinta nel 2010 con la Spagna. Impossibile non alzare un polverone mediatico. Che sta facendo arricchire la popstar come non mai, che ha ben pensato di monetizzare dalle corna.

Il testo della nuova canzone di Shakira: cosa dice su Piqué

“Le donne non piangono più, le donne fatturano“, recita un verso della canzone, che non risparmia attacchi non solo a Piqué ma anche alla ex suocera della cantante, che è rimasta una sua scomoda vicina di casa.

“Pensi di essere un gran campione, ma nel momento del bisogno hai mostrato il tuo lato peggiore“, attacca Shakira su una base squisitamente pop.

Per poi continuare a lavare i panni sporchi in pubblico. “Mi hai lasciato con mia suocera come vicina, con i giornalisti davanti alla porta e i debiti con il fisco“.

Ma “non serbo rancore, tesoro, e ti auguro che vada bene con il mio presunto rimpiazzo“. Anche perché “io valgo quanto due ventiduenni“.

Poi due frasi che hanno fatto discutere per i riferimenti a quattro famosi marchi. “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio“.

“Vai tanto in palestra, ma dovresti pensare ad allenare il cervello“, consiglia al calciatore. Ripetendo per tutto il verso che “una lupa come me non è per tipi come te“.

Le reazioni a “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Shakira

Il testo ha diviso il mondo tra chi difende il diritto di espressione della cantautrice tradita, con frasi perfettamente in linea con la sua poetica. E tra chi invece la accusa di fare cattiva pubblicità all’ex marito, agli orologi Casio e alla Renault.

Ma oltre alle critiche, a colpire maggiormente è l’impatto mediatico e social che ha avuto questo brano, con meme e parodie confezionate ad arte.

Qualcuno ha pensato bene di aprire un profilo Twitter spacciandosi per il famoso brand di orologi per rispondere alle “accuse” di Shakira sulla poca qualità dei Casio.

E scrivendo alla cantante: “Shakira, forse non siamo dei Rolex, però almeno i nostri clienti ci sono fedeli”.

Shakira, quizás no seamos un Rolex pero claramente nuestros clientes si nos son fieles. — C A S I O™ (@CasioOficial__) January 13, 2023

Tra le battute, alcune riescono addirittura ad aprire nuove riflessioni sul ruolo dell’arte nell’emancipazione femminile.

E su quanto sia effettivamente femminista prendersela (anche) con la nuova fidanzata del proprio ex.

Pensieri probabilmente troppo complessi da fare su quella che, in fin dei conti, è solo l’ennesima canzone pop che parla di una storia finita.

E che in ogni caso ci terrà compagnia per i prossimi mesi, considerando il suo suono catchy e fresco. Meglio iniziare a farsela piacere subito: la sentiremo ancora per molto tempo.