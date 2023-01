Gerard Piqué risponde a Shakira: "Questo orologio è per la vita", e la Casio farà da sponsor alla Kings League

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Dopo il dissing di Shakira contro Gerard Piqué nel brano che accompagna la clip promozionale “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, il campione spagnolo ha replicato all’ex compagna durante una diretta Twitch in cui ha mostrato un orologio Casio al polso e ha fatto un annuncio speciale.

Gerard Piqué risponde a Shakira

Le frecciatine contenute nel singolo interpretato da Shakira e prodotto da Bizzarrap non sono certamente passate inosservate.

Per questo nella giornata di ieri, venerdì 13 gennaio 2023, l’ex compagno Gerard Piqué ha sfoggiato un orologio Casio al polso durante una diretta su Twitch e ha replicato per le rime alle provocazioni lanciate in musica dalla popstar colombiana.

Fonte foto: ANSA Shakira e Gerard Piqué in uno scatto del 2013

“Questo orologio è per la vita”, tuona Piqué vicino ai suoi colleghi. Nel contempo, però, il polverone sollevato da Shakira ha già dato i suoi frutti e lo si apprende dall’annuncio che il campione spagnolo dà in diretta.

L’annuncio: Casio farà da sponsor alla Kings League

Recentemente Piqué ha dato vita alla Kings League, un campionato di calcio a 7 nel quale sono chiamati a giocare i colossi del calcio spagnolo. Durante la diretta Twitch, il calciatore ha scherzato più volte sulle parole del brano cantato da Shakira.

Improvvisamente, l’annuncio: la Casio avrebbe siglato un accordo per la sponsorizzazione della Kings League. I presenti sono scoppiati in una risata, ma l’ex compagno di Shakira ha sottolineato che diceva sul serio.

“Anche Twingo sta pensando di lavorare con noi”, ha aggiunto Piqué. Per il momento dalle due aziende non arrivano conferme.

Il dissing di Shakira

Dopo la separazione e la scoperta del tradimento di Piqué con Clara Chia Marti, la cantautrice colombiana ha più volte punzecchiato l’ex compagno con la musica e le dichiarazioni.

L’ultima canzone pubblicata con Bizzarrap, tuttavia, si manifesta come la presa di posizione più diretta. In un verso, Shakira canta: “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio”, per sottolineare l’involuzione sentimentale, a suo dire, dell’ex compagno.

L’invettiva ha scatenato le reazioni sui social, dove tanti utenti si sono prodigati con meme e battute, ma soprattutto sono spuntati account fake della Casio con improbabili frecciatine contro Shakira.