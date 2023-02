Napoli, anziani intrappolati in casa per un incendio: salvati dai vigili del fuoco, la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Abbiamo sentito puzza di bruciato”, così inizia il racconto dei testimoni dell’incendio divampato a Napoli in un palazzo di piazza Garibaldi, dove una coppia di anziani è rimasta intrappolata all’interno dell’appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco, ancora in corso d’opera, ha scongiurato il peggio.

Incendio a Napoli, anziani intrappolati in casa

Le notizie sono dell’ultima ora. In uno stabile di piazza Garibaldi, a Napoli, è divampato un incendio al terzo piano.

I cittadini che transitavano di fronte all’edificio, a pochi passi dalla stazione metro della Linea 1 e dagli alberi di Perrault, di fronte alla stazione centrale, hanno visto una densa colonna di fumo nero. “Abbiamo sentito puzza di bruciato”, riferisce una testimone a ‘Repubblica’, ascoltata proprio mentre i vigili del fuoco sono all’opera per domare le fiamme.

Napoli, scoppia un incendio in un appartamento e una coppia di anziani rimane intrappolata

Al terzo piano, nell’appartamento interessato dal rogo, si trovava una coppia di anziani rimasta intrappolata all’interno della propria abitazione. L’incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, e le cause del rogo sono ancora ignote.

L’arrivo dei vigili del fuoco

Prontamente, in piazza Garibaldi sono arrivate due squadre di vigili del fuoco a bordo di quattro mezzi, dunque un’autoscala, un’autobotte e due autopompe.

I soccorritori hanno raggiunto l’appartamento dal balcone, con l’ausilio di un’autoscala, e hanno tratto in salvo la coppia di anziani. Per il momento è dato sapere che le fiamme si sono generate nel locale cucina per poi investire l’intera abitazione.

L’incendio sta ora lambendo l’appartamento al piano superiore. Secondo le ultime notizie, il rogo sarebbe ancora in corso e sarebbe ancora visibile dal retro dell’edificio. Per questo motivo lo stabile è stato completamente evacuato, scrive ‘Repubblica’.

Come sta la coppia di anziani

Fortunatamente i due anziani non sono in pericolo di vita. L’uomo è stato medicato sull’ambulanza mentre la donna, sua moglie, è in stato di shock.

Il fratello dell’anziano, parlando con ‘Napoli Today’, ha riferito: “La casa è distrutta. L’incendio forse è iniziato in cucina dalla caldaia ma non si sa. Tutto l’appartamento è stato travolto dalle fiamme”, e difatti la prima ipotesi sull’origine delle fiamme è legata ad un presunto malfunzionamento della cappa della cucina.

Solo poche ore fa è giunta notizia di un episodio simile a Genova, con un’intera palazzina andata a fuoco con il fumo visibile da tutta la città.