Morgan all'attacco di Asia Argento, la lite dopo l'intervista in tv: "Come si permette di dire che mi drogo?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si è riaccesa la polemica tra Morgan e Asia Argento, dopo la recente intervista tv di quest’ultima in cui si è parlato anche di dipendenze. La replica del cantautore non si è fatta attendere.

Cosa ha detto Asia Argento su Morgan a Verissimo

Ospite di “Verissimo“, Asia Argento ha detto a proposito di Morgan: “Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo. (…) Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata”.

Poi ha aggiunto: “Lui è preda del suo ego, è brutto da vedere e da dire, mi dispiace ma forse sentirmi dire queste cose può servirgli”.

Fonte foto: IPA

Marco Castoldi, in arte Morgan.

Il duro sfogo di Morgan contro Asia Argento

All’interno di una chat che ha con alcuni giornalisti e collaboratori, Morgan si è sfogato per le parole pronunciate dalla sua ex compagna.

Lo sfogo è stato riportato da varie testate: “Ho sentito Asia Argento dire che io mi ‘drogo’ (che espressione squallida tra l’altro, io la userei soltanto se volessi disprezzare qualcuno)”.

Il cantautore ha aggiunto: “Va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi, questo fa veramente venire i nervi“.

Ancora Morgan: “Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico, dove manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società, che modello orrendo di donna, modello di aggressività, di grevità morale. Una madre decente lo ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio, a meno che questo uomo non abbia fatto del male a questo figlio, ma non mi pare proprio il mio caso, anzi, direi che siamo nella situazione opposta, cioè di un padre colto che ha nutrito amorevolmente la sua figlia non solo economicamente ma proprio in termini di cura amorevole, di gentilezza e di valori morali. Lui e inclusa tutta la sua famiglia d’origine che per mia figlia è stata ed è la sua famiglia, la sua casa”.

Morgan papà di Anna Lou Castoldi: le parole di Asia Argento

A “Verissimo“, Asia Argento aveva anche parlato del rapporto tra Morgan e la figlia Anna Lou: “Quando era piccola, lui non c’era. Ha mancato tanti appuntamenti della sua vita purtroppo. La scusa che c’eravamo lasciati non è una scusa valida. Poteva vederla tutti i weekend ma lui non la vedeva mai. Sono cose che non mi riguardano ma io ho dovuto giustificare per decenni quest’assenza e non mi va più di fare questo gioco”.

Morgan e l’accusa di stalking ad Angelica Schiatti: cosa ha detto Asia Argento

Nel corso dell’intervista televisiva, Asia Argento ha commentato anche l’accusa di stalking ai danni di Angelica Schiatti rivolta a Morgan: “Io non ne so nulla sinceramente, perché non ho assistito. Mi ricordo che lui era ossessionato da questa ragazza. Io questo so. Lui mi aveva parlato di questa ragazza. Se lui ha commesso quello che poi si vedrà, in Italia è un reato e dovrà pagare”.