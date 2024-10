Morto Federico Asta, preparava dolci per i volontari dell'alluvione a Bologna: dolore social per il pasticcere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Bologna piange la scomparsa di Federico Asta, il “pasticcere dei vip” morto a soli 34 anni in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 21 ottobre nella periferia della città. In tanti lo ricordano anche per le diverse iniziative benefiche a cui aveva dato vita, anche in questi giorni: si stava organizzando per donare i suoi famosi bomboloni ai volontari arrivati in città dopo l’alluvione.

Federico Asta stava preparando dolci per i volontari dell’alluvione a Bologna

A ricordare la circostanza è la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli, che sui social ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Federico Asta.

“‘Voglio regalare un po’ di bomboloni e pizze ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?’ Questa è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, e oggi ti avrei richiamato per organizzarci”, scrive su Facebook.

Federico Asta con il compianto Sinisa Mihajlovic

“Grazie di tutte le torte Federico – continua – delle merende alle Feste del Quartiere dalla Birra a Santa Viola, dei bomboloni alla Notte Viola e di tutte le volte che ci sei stato sorridente e disponibile“.

“Le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e anche a tutti i lavoratori della Pasticceria Federico Asta”.

Dolore social per la morte di Federico Asta

Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio sui social per l’incidente stradale che ha portato via Federico Asta. Il 34enne pasticcere era molto conosciuto a Bologna per via della sua attività in via Battindarno.

Anche per via delle diverse iniziative, molte delle quali benefiche, a cui aveva dato vita nel quartiere Santa Viola. Durante il lockdown per il Covid aveva consegnato i suoi prodotti per solidarietà a medici e infermieri.

Era noto anche come “il pasticciere dei vip” perché le sue torte realizzate per feste, concerti ed eventi di rilevanza nazionale erano molto apprezzate da sportivi, cantanti e attori.

Il toccante messaggio del fratello

Tra i tanti messaggi di cordoglio quello del fratello Giacomo Asta, titolare di un bar pasticceria a Zola Pedrosa (Bologna).

“Ciao fratello mio! Nonostante tra noi le cose non siano andate nel verso giusto, piango la tua scomparsa perché per me resterai per sempre quel bambino curioso che mi teneva sveglio fino a tardi con millemila domande, quel compagno di calcio con cui ho condiviso tutta la nostra adolescenza al campo della Birra, quel ragazzino furbetto che ne combinava una al giorno e poi toccava a me risolvere tutto”.

“Qui – scrive postando una foto di loro due insieme – avevamo appena iniziato la nostra avventura nel mondo dei grandi, tengo questa foto nel mio cuore perché nonostante tutto noi siamo e saremo per sempre i Fratelli Asta! Buon viaggio, salutami papà”.