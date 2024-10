Escherichia coli al McDonald's negli Usa, morto dopo aver mangiato il nuovo panino: malori per 49 persone

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Allarme Escherichia coli negli Usa. Un individuo è morto e altre 49 persone si sono ammalate in 10 diversi Stati americani in seguito all’ingestione di un panino della catena di fast food più famosa al mondo, McDonald’s. La maggior parte dei casi, come dichiarato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie nazionale, si sono verificati in Colorado e Nebraska. L’utilizzo di alcuni prodotti è stato temporaneamente sospeso dalla catena.

L’allarme Escherichia coli nei McDonald’s degli Usa

Tra le persone che sono state ricoverate in ospedale, stando a quanto riportato dalla Cnn, ci sarebbe anche un bambino con sindrome uremica emolitica, una complicazione particolarmente grave che può svilupparsi a partire proprio dall’infezione da Escherichia coli.

Tutti i soggetti coinvolti erano portatori di batteri del medesimo ceppo e hanno riferito di aver mangiato in un ristorante della grande M prima di sviluppare i sintomi.

L’allerta ha inevitabilmente avuto un effetto negativo sui titoli McDonald’s a Wall Street, arrivati a perdere fino al 9% del loro valore.

La fonte di contaminazione in un panino

Secondo le informazioni emerse da un’analisi condotta dalla Food and Drug Administration statunitense, una possibile fonte di contaminazione sarebbe riconducibile alle cipolle tagliate a piccole fette che vengono utilizzate come condimento per gli hamburger Quarter Pounder.

McDonald’s ha temporaneamente interrotto l’utilizzo di cipolle e burger di manzo in diversi Stati e ha fatto sapere che i primi risultati dell’indagine hanno collegato le cipolle a “un singolo fornitore che serve 3 centri di distribuzione“.

La catena ha rimosso i due prodotti dal suo menù in Colorado, Kansas, Utah, Wyoming e da quelli che si trovano in alcune zone dell’Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico e Oklahoma.

Cosa è l’Escherichia coli

L’Escherichia coli è un batterio comunemente presente nell’intestino umano e degli animali.

La maggior parte dei ceppi è innocua e svolge un ruolo importante nella digestione, ma alcuni ceppi possono causare infezioni gravi, come gastroenteriti, infezioni urinarie e, in rari casi, insufficienza renale.

L’infezione avviene principalmente attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati e i sintomi includono diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, febbre. La prevenzione include una corretta igiene alimentare e l’attenta cottura degli alimenti.