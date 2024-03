La Corte Suprema dà il via libera a Donald Trump, ribaltata la sentenza del Colorado: ipotesi effetto domino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si avvicina il Super Tuesday e la decisione della Corte Suprema dà il via libera a Donald Trump, animando il panorama politico statunitense in vista delle elezioni. La Corte Suprema ha ribaltato la sentenza del Colorado e confermato così l’eleggibilità dell’ex presidente USA.

Donald Trump è eleggibile in Colorado

La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell’ex presidente contro la precedente decisione del Colorado di escluderlo dalle elezioni. La decisione era stata presa sulla base del 14esimo emendamento. Questo vieta l’accesso a cariche pubbliche a coloro che “sono rimasti coinvolti in insurrezioni contro la Costituzione”. La sentenza, applicabile a tutti gli Stati, crea un precedente significativo e a un inevitabile effetto domino.

Trump ha così affrontato e vinto l’impugnazione della sua eleggibilità da parte di un gruppo bipartisan di sei elettori. La decisione del Colorado, inizialmente favorevole al gruppo di elettori, è stata ribaltata dalla Corte Suprema, aprendo la strada per la partecipazione del tycoon alle elezioni.

Fonte foto: ANSA Donald Trump in corsa per le elezioni: l’ok dalla Corte Suprema

La decisione della Corte suprema: effetto domino

La sentenza ha un impatto significativo sugli Stati che avevano inizialmente escluso Donald Trump (che ha insultato la candidata Nikky Haley per averlo battuto a Washington) sulla base proprio del 14esimo emendamento. Maine e Illinois dovranno ora riconsiderare la loro posizione. La Corte Suprema ha riconosciuto la sua competenza nel decidere sull’eleggibilità di Trump, mettendo in discussione le singole decisioni statali di esclusione.

La prospettiva di un effetto domino si profila all’orizzonte, con altri Stati che potrebbero essere costretti a modificare le proprie decisioni riguardanti la partecipazione del Trump alle elezioni. Inoltre la Corte Suprema dovrà sciogliere a breve un altro nodo, quello dell’immunità presidenziale invocata da Donald Trump nel processo federale per i tentativi di sovvertire il voto del 2020, culminati nell’assalto a Capitol Hill.

Cosa accade nel Super Tuesday

La decisione della Corte Suprema arriva strategicamente alla vigilia del decisivo Super Tuesday, una delle tappe cruciali delle primarie. Donald Trump, dopo aver dominato le primarie in South Carolina e Michigan, si presenta come un candidato forte. Con 865 delegati Repubblicani in gioco, di cui 169 in California e 161 in Texas, il Super Tuesday potrebbe consolidare la posizione di Trump verso la nomination presidenziale. La sentenza della Corte Suprema potrebbe catalizzare l’entusiasmo della base trumpiana, influenzando i risultati e gettando nuova luce sulla sua candidatura.

La Corte Suprema ha quindi dato una svolta significativa alla corsa presidenziale, confermando l’eleggibilità di Donald Trump nel Colorado. L’effetto domino sulle decisioni degli altri Stati e l’impatto sul Super Tuesday rendono questa sentenza cruciale.