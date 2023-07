Trump indagato per l'assalto a Capitol Hill: "Devo costituirmi entro 4 giorni, quasi sempre significa arresto"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Martedì mattina Donald Trump ha aperto la posta e si è ritrovato indagato dal Dipartimento di Giustizia sull’indagine dei fatti dell’assalto a Capitol Hill. Secondo l’ex presidente degli Stati Uniti le azioni del procuratore generale non sono etiche. Eppure una lettera d’iscrizione nel registro degli indagati significa che ci sono prove sostanziali che collegano il destinatario al crimine verificatosi. Trump però non ha intenzione di testimoniare davanti al gran giurì.

Donald Trump è indagato

Il Dipartimento di Giustizia ha esaminato i fatti e ha indagato l’ex presidente degli Stati Uniti nel caso dell’assalto a Capitol Hill risalente al 6 gennaio 2021. Durante le indagini i pubblici ministeri hanno interrogato i testimoni sugli ultimi incontri di Trump tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Tra le domande anche il coinvolgimento di Donald Trump nel piano e i motivi del perché non abbia respinto i suoi elettori delusi prima dell’assalto.

Fonte foto: ANSA Donald Trump partecipa all’inaugurazione del quartier generale della campagna del New Hampshire

Il commento di Trump

L’ex presidente degli Stati Uniti non ha fatto mancare il proprio commento alla vicenda e su i suoi canali social ha definito il procuratore del Dipartimento di Giustizia, tale Jack Smith, “un folle”.

Nel lungo post Trump ha parlato anche di strumentalizzazione e interferenza politica, scrivendo che “vogliono eliminare l’avversario numero uno” in quella che definisce caccia alle streghe.

L’ex presidente rischia l’arresto

L’ex presidente Donald Trump spiega sui social che gli è stato dato poco tempo per presentarsi davanti al giurì. “Mi vengono dati appena 4 giorni per presentarmi al grand jury”, ha scritto. Cosa vuol dire? Secondo Donald Trump, che ha già fatto sapere di non volersi presentare (cioè costituirsi), questo significa “arresto e incriminazione”. I rappresentanti repubblicani alla Camera non hanno commentato la notizia e a domande dirette non hanno risposto, dicendo che avrebbero dovuto leggere un potenziale atto d’accusa prima di poter commentare i fatti.

L’ex presidente si trova in una situazione difficile, soprattutto dopo che lo scorso mese un gran giurì federale lo ha incriminato per 37 accuse in un caso di furto di materiale riservato dalla Casa Bianca (oltre che per il caso di Daniels). Tra le accuse anche il tentativo di nascondere i materiali classificati, dopo aver lasciato l’incarico, mentre i funzionari federali ne chiedevano la restituzione.