Biden e Trump vincono le primarie in Michigan, i sondaggi sorridono ai Repubblicani: decisivo il Super Tuesday

Trump favorito. Questo dicono i sondaggi, che danno l’ex presidente avanti in tutti gli stati decisivi, con una possibile vittoria repubblicana. Il tycoon avanza nelle primarie, mentre Biden vince in Michigan, decisivo per entrambi il Super Tuesday.

Le primarie Repubblicane: Trump vicino alla nomination

Donald Trump ha vinto le primarie del Partito Repubblicano in Michigan, prendendo il controllo della nomina di 12 delegati nella convention nazionale che sceglierà il candidato presidente per le elezioni di novembre.

La sua rivale Niki Haley è rimasta ferma a 24 delegati contro i 122 di Trump. La sfidante, rimasta l’unica dopo il fallimento della campagna del governatore della Florida Ron DeSantis, è in grave difficoltà e potrebbe ritirarsi presto dalla corsa.

Sarà decisivo per questa scelta il risultato della tornata di martedì 5 marzo, il cosiddetto Super Tuesday in cui si voterà in 15 Stati che assegneranno 865 delegati. Una netta sconfitta, più che pronosticata dai sondaggi, di Haley porterebbe quasi sicuramente al suo ritiro.

Biden senza rivali tra i democratici: il caso delle schede bianche

Anche il presidente in carica Biden ha vinto le primarie in Michigan. Come da tradizione per un presidente uscente, non ci sono candidati davvero in grado di sfidare l’inquilino della Casa Bianca per la corsa alla rielezione.

Una parte dell’elettorato, circa 100.000 elettori, ha però votato scheda bianca per contestare il supporto del presidente ad Israele, storico alleato degli Usa, nel corso della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Biden sta cercando di trovare un accordo per una tregua, inimicandosi anche i primo ministro israeliano Netanyahu, ma al contempo gli Usa bloccano le risoluzioni per un cessate il fuoco in Consiglio di Sicurezza all’Onu.

I sondaggi danno Trump sempre più favorito

Nel frattempo sempre più sondaggi nazionali danno Trump in chiaro vantaggio su Biden per la corsa alla Casa Bianca. Trump è dato in vantaggio non soltanto a livello nazionale, ma anche negli Stati decisivi per la corsa presidenziale.

In Nevada e Arizona, dove nel 2020 aveva vinto Biden, l’ex presidente è dato in vantaggio di oltre 4 punti percentuali in media nei sondaggi eseguiti fino ad oggi. Vantaggi marginali ma comunque sostanziali anche nel midwest, regione decisiva per la vittoria.