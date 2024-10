Portafoglio digitale per 50mila italiani, al via il test di IT Wallet: cos'è e quando sarà esteso a tutti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La prima fase di sperimentazione si è appena conclusa: inizia il 23 ottobre il test dell’IT Wallet. Solo 50.000 italiani potranno cominciare a utilizzare il portafoglio digitale e a caricare i propri documenti tramite l’app IO. Tuttavia, sono molti gli interrogativi che i cittadini si stanno ponendo nelle ultime ore: chi parteciperà al test? Quando il portafoglio sarà disponibile per tutti? E a cosa serve con esattezza? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande.

IT Wallet, chi farà parte della fase di test

Uno degli interrogativi più comuni delle ultime ore riguarda i partecipanti alla fase di test dell’IT Wallet.

Sfortunatamente, però, non possiamo rispondere a questa domanda: il Governo, infatti, non ha comunicato come siano stati selezionati i 50.000 cittadini che faranno parte della sperimentazione.

Documenti come la Tessera Sanitaria, la patente e la CIE saranno disponibili in formato digitale sull’app IO

Per sapere se si rientra nella rosa di coloro che testeranno in anteprima la novità, basta aggiornare l’app IO, attraverso il quale si potrà gestire il portafoglio digitale.

Dopo l’autenticazione, coloro che sono stati selezionati potranno accedere all’area “IT-Wallet” dalla sezione Portafoglio dell’app.

A cosa serve il portafoglio digitale?

Il nuovo strumento mira a rivoluzionare il modo in cui concepiamo i documenti personali. All’interno dell’IT Wallet si potranno infatti inserire non solo documenti di riconoscimento, come la patente e la tessera sanitaria.

Il portafoglio digitale è concepito anche per contenere certificati e documenti professionali, certificati anagrafici, abbonamenti e biglietti per trasporti, eventi o attività sportive e culturali.

Lo strumento non prevede alcun costo e, almeno per il momento, non è obbligatorio utilizzarlo.

I documenti caricati in app potranno essere utilizzati al bisogno, per operazioni di riconoscimento o durante i controlli in cui è richiesta la loro esibizione.

Come caricare i documenti con l’app IO

Per coloro che avranno accesso alla fase di test, a partire dal 23 ottobre sarà possibile caricare i propri documenti all’interno dell’IT Wallet.

Il caricamento e la gestione della documentazione avverranno mediante l’app IO: come detto, nella sezione Portafoglio è stata inserita una specifica area dedicata al portafoglio digitale.

Per caricare un documento, basterà effettuare l’autenticazione a mezzo di identità digitale SPID o CIE e, tramite il comando “Aggiungi al Portafoglio”, i documenti potranno essere scansionati ed inseriti direttamente tramite la fotocamera del proprio dispositivo.

La procedura di caricamento è molto semplice, in quanto guidata dall’app stessa.

Quando sarà in vigore il portafoglio digitale

A questa prima fase di test seguirà il rilascio graduale del portafoglio digitale agli altri cittadini. È stato infatti annunciato che, a partire dal 6 novembre, l’utilizzo dell’IT Wallet verrà esteso a 250.000 cittadini.

Entro il 20 novembre, si prevede di raggiungere il milione di utilizzatori.

Infine, a partire dal 4 dicembre, il portafoglio digitale sarà in vigore per tutti gli italiani.