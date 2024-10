Sigfrido Ranucci e il voto a Giorgia Meloni: il giornalista di Report sorprende tutti, quanto le ha dato

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Parole inaspettate. Martedì 22 ottobre, nel giorno in cui il Governo festeggia i due anni, Sigfrido Ranucci esalta Giorgia Meloni. Il giornalista, conduttore di Report, ha dato un voto molto alto alla premier, che ha sorpreso un po’ tutti.

Che voto ha dato Sigfrido Ranucci a Giorgia Meloni

Ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, Sigfrido Ranucci ha detto che darebbe un voto alto a Giorgia Meloni dopo i due anni di Governo.

Quale? Un bell’8. Fonte foto: ANSA Sigfrido Ranucci negli studi di Report

Il giornalista ha poi risposto a una domanda curiosa dei conduttori di Rai Radio 1, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Quale fiore regalerei alla premier per i due anni di governo? Le regalerei tre rose inglesi, quelle più profumate“.

I ministri tutti insufficienti

Dalle stelle alle stalle, perché il giudizio sul Governo in sé cambia.

Il conduttore di Report, infatti, ha riservato un “5” all’Esecutivo, perché “i ministri si sono rivelati insufficienti“.

La frecciata alla Rai su Report: il caso Giletti

Nel corso dell’intervista, Ranucci ha anche lanciato una frecciata ai dirigenti Rai: “Quest’anno partiremo molto tardi con Report. Qualcuno ha deciso in Rai di dare tutto lo spazio del lunedì a Giletti e Giletti ha fatto spostare Iacona che è venuto davanti a noi e ci hanno spostato come un pacco postale“.

E ancora: “Giletti ha fatto bene il suo, l’avrei chiesto anche io… il problema è che qualcuno ha deciso così in Rai. Io comunque lo vedo come un atto di stima per Report: dove lo metto lo metto fa bene…”.

La puntata sui club di Serie A, Cutro e il Ministero della Cultura

Infine, le anticipazioni sulla stagione di Report.

La trasmissione, che inizierà domenica 27 ottobre, avrà anche delle puntate dedicate a:

una seconda Cutro “che qualcuno per vari motivi ha tenuto nascosta” (sarà la prima puntata);

“che qualcuno per vari motivi ha tenuto nascosta” (sarà la prima puntata); proprietari delle squadre di calcio italiane, una sicuramente sull’ Inter ;

; un “nuovo caso al Ministero della Cultura“, che “non riguarda Maria Rosaria Boccia” e che “potrebbe essere al maschile, ma come modalità simile. Sangiuliano non c’entra, ci sono documenti e chat che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d’Italia”.