A Maida vicino Catanzaro il ponte viene abbattuto dal torrente esondato: il video dopo il crollo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia è ancora nella morsa del maltempo. A Maida, vicino Catanzaro, un ponte è stato abbattuto da un torrente che è esondato. Le immagini in un video che testimonia la situazione di grande disagio in Calabria, una delle regioni più colpite nelle ultime ore.

Maltempo in Calabria, la situazione a Maida, vicino Catanzaro

Lo straordinario maltempo delle ultime ore si sta abbattendo anche sulla Calabria, creando disagi e situazioni critiche nella regione meridionale.

In queste ore è crollato un ponte a Maida, nel Catanzarese, a causa dell’esondazione di un torrente. Il comune è rimasto isolato, mentre forti criticità sono state registrate in tutta la provincia e nel lametino.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il comune di Maida, Catanzaro, uno dei più colpiti in Calabria

Ponte abbattuto dall’esondazione di un torrente, il video

È stata la piena del Nocelle a generare il crollo del ponte stradale che attraversava proprio il torrente.

La zona nelle prossimità di Maida e San Pietro a Maida è stata colpita da forti piogge nella nottata e nelle prime ore della mattinata, tanto da rendere i comuni parzialmente isolati. Non si registrano danni per le persone: quando si è verificato il cedimento, non transitavano veicoli sul suddetto ponte. Ad esondare è stato lo stesso torrente che nel 2018 causò la morte di due bambini e della loro madre, travolti nella loro auto da fango e detriti.

Nel comune di Maida si segnalano allagamenti e case sgomberate: questo risulta inoltre essere raggiungibile solo attraverso lo svincolo di Vena di Maida della Statale 280 dei Due Mari, tutte le altre strade per arrivarci sono state chiuse. Le arterie sono state chiuse per l’invasione sull’asfalto delle acque che trasportavano fango e detriti. Danni anche a San Pietro a Maida, dove è crollata una casa, mentre in altre località le frane hanno allagato i piani bassi di alcune abitazioni.

Voragine in mezzo alla strada

Il maltempo non lascia tregua, in tutta Italia. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco che in zona hanno tratto in salvo diversi automobilisti in difficoltà a causa dei nubifragi. Uno di loro, una ragazza, è rimasta intrappolata in una voragine che si è creata per un cedimento nel manto stradale della SS 280 direzione Lamezia Terme.

Il tratto è stato prontamente interrotto così come una complanare dell’arteria. L’auto è stata estratta dopo ore, prima la guidatrice 25enne era stata aiutata a uscire dal veicolo ormai inghiottito dalla voragine.

Nessuna conseguenza per la donna che si è vista risucchiare da un buco alto alcuni metri, solo un grosso spavento per essersi vista, all’improvviso, mancare la terra sotto ai piedi.