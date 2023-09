Morto a 19 anni in un incidente stradale a Ortona: urto contro un albero dopo essere finito fuori strada

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un ragazzo di 19 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Ortona e, più precisamente, in località Ripari di Giobbe.

Cosa è successo a Ortona

Il giovane, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, si trovava alla guida di una Citroen C1 rossa che, per cause al momento ancora in corso di accertamento, è andata fuoristrada, ribaltandosi e finendo contro un albero di ulivo.

L’incidente si è verificato lungo la Statale 16, all’altezza della località Ripari di Giobbe, attorno alle 2,30.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ripari di Giobbe è una frazione del comune di Ortona, in provincia di Chieti, in Abruzzo.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri di Ortona. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La salma del 19enne, morto sul colpo, è stata restituita a familiari.

Chi è la vittima

La vittima dell’incidente stradale è Raffaele Pompilio. Il padre Fabrizio e la mamma Lorena gestiscono lo stabilimento balneare “Il gufo”. La tragedia ha colpito anche il consigliere comunale Ilario Cocciola, zio del ragazzo. In segno di lutto il consiglio comunale è stato rinviato.

I funerali si terranno nella mattinata di martedì 12 settembre alle ore 10 nella chiesa di santa Maria delle Grazie a Ortona.

La squadra di calcio dell’Ortona, dove milita il fratello Stefano, ha pubblicato un post di cordoglio sui social network: “Il presidente Rocco iurisci e l’intera società dell’Ortona Calcio si stringe attorno al dolore che ha colpito il caro Stefano Pompilio per la tragica scomparsa del fratello Raffaele”.