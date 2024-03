Morte di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin contro Sebastiano Visintin: "Lacrime di coccodrillo"

Non cessa il bracco di ferro tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin sulla morte di Liliana Resinovich. Ascoltato da ‘Quarto Grado’, Sterpin ha di nuovo puntato il dito contro il marito della 63enne accusandolo di versare “lacrime di coccodrillo” solamente quando si trova di fronte alle telecamere.

Ancora, Sterpin respinge le accuse di “prendere per il cu*o” i famigliari di Liliana Resinovich che Visintin gli ha mosso, quindi riparte all’attacco: “Lui sta prendendo per il cu*o l’Italia da due anni e rotti”. Ricordiamo, inoltre, che il marito di Lilly aveva espresso dissenso per la presenza di Sterpin durante la riesumazione del cadavere della donna. L’amico speciale della 63 ribatte così: “Ha rotto le balle. Io ero lì alle 7:30 di mattina a portare il mio fiore, me ne sono andato a visitare i miei defunti e dopo sono rimasto nascosto dietro i cipressi”.

A proposito del giallo, inoltre, Claudio Sterpin si dice convinto che vi siano altri testimoni che probabilmente, per vari motivi, stiano preferendo il silenzio per non esporsi o perché timorosi di ripercussioni. Anche le indagini, secondo Sterpin, sarebbero state condotte male da parte degli investigatori.

Al contrario, Sebastiano Visintin sostiene che sua moglie Liliana Resinovich fosse in un certo senso perseguitata da Sterpin.