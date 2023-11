Minaccia di darsi fuoco all'Inps di Roma per un problema con la pensione cospargendosi di liquido infiammabile

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Paura davanti in una sede Inps di Roma. Nella mattinata di lunedì un uomo ha inscenato una protesta cospargendosi di liquido infiammabile e minacciando di darsi fuoco per un problema con l’erogazione del suo assegno pensionistico.

La cronaca di quanto accaduto all’Inps di Roma

Durante le prime ore del mattino un uomo di circa 60 anni di nazionalità italiana ha tentato di darsi fuoco all’interno della sede Inps di Roma ubicata in via Umberto Quintavalle, nella zona periferica Tuscolano-Don Bosco.

Secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano ‘la Repubblicca’, il pensionato sarebbe entrato all’interno degli uffici dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e si sarebbe cosparso di liquido infiammabile.

I testimoni hanno riferito che il gesto estremo sarebbe stato inscenato per protesta. L’uomo infatti non avrebbe ricevuto la pensione che gli spettava per una problematica burocratica.

Le condizioni di salute dell’uomo che ha tentato di darsi fuoco

Non appena il 60enne ha reso palese la propria intenzione di darsi fuoco per protesta, gli impiegati e le persone presenti nell’ufficio dell’Inps hanno contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo radiomobile, i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e anche una pattuglia dei vigili del fuoco. Subito gli agenti hanno iniziato a parlare con l’uomo tentando di farlo desistere dalle proprie intenzioni.

Fortunatamente gli uomini dei carabinieri sono riusciti a distrarlo abbastanza a lungo per potere intervenire e mettere il pensionato in una situazione di sicurezza. Scortato all’interno dell’ambulanza, è stato portato al Policlinico di Tor Vergata.

Non avendo potuto portare a termine il gesto estremo che aveva minacciato, l’uomo non avrebbe riportato lesioni e sarebbe stato semplicemente sottoposto ad alcuni accertamenti.

Il perché della protesta dell’uomo

Sempre stando alle testimonianze raccolte nell’ufficio Inps di via Umberto Quintavalle, il 60enne non riusciva a ricevere la sua pensione per un problema che però non spettava a quella sede risolvere, per questioni di competenza territoriale.

L’impiegato con cui l’uomo stava parlando ha tentato di spiegare la situazione ma il pensionato, visibilmente alterato, ha reagito cospargendosi di liquido infiammabile e minacciando di darsi fuoco se la questione non fosse stata immediatamente risolta.