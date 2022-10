Meteo, un'inedita "Novembrata" in arrivo con l'anticiclone di Halloween: nuova ondata di caldo anomalo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Dopo l'”Ottobrata” arriva anche la “Novembrata”. L’ondata di caldo anomalo continuerà a caratterizzare questo autunno per effetto dell’anticiclone di Halloween che prenderà il posto del predecessore Scipione, facendo tornare le temperature ai livelli di giugno. Le forti piogge che hanno investito il Nord nelle ultime ore faranno spazio al bel tempo come nel resto del Paese, riportando di fatto l’estate in tutta la Penisola.

La “Novembrata”

Il vasto campo di alta pressione che da circa un mese stazione sull’intero bacino del Mediterraneo continuerà a insistere sul nostro Paese grazie all’arrivo dell’anticiclone di Halloween, che darà vita alla prima “Novembrata” della storia.

Le temperature registrate nelle ultime settimane hanno portato al fenomeno della cosiddetta “Ottobrata”, termine con il quale si identificano le scampagnate in ottobre approfittando degli scampoli di clima mite. Fin qui nulla di nuovo, ma il caldo anomalo che investirà la Penisola a novembre rappresenterà qualcosa di mai visto: le temperature eccezionali faranno segnare dai 6 agli 8 gradi in più sulle medie stagionali e su tutte le regioni il sole sarà prevalente per diverso tempo.

Fonte foto: ANSA Bagnanti in una spiaggia di Catania a ottobre

Le temperature

Quelle cadute nelle ultime ore sul Settentrione saranno dunque le ultime piogge del mese, da domani il cielo si presenterà sereno in tutta Italia o soltanto localmente poco nuvoloso .

La perturbazione spinta sull’Europa centrale dal vortice di bassa pressione preveniente dal Regno Unito abbandonerà il continente per fare posto a un aumento della pressione, che porterà stabilità sulla Penisola fino alla fine del mese.

Nel dettaglio, a partire dai prossimi giorni si attende bel tempo dal Nord al Sud, a parte qualche nebbia mattutina, localmente fitte, sulla Pianura Padana. Le temperature raggiungeranno facilmente i 26-27 gradi e sulle due Isole Maggiori questi valori verranno superati fino a oltrepassare anche i 30-32 gradi nelle zone interne.

Le previsioni

Di seguito in sintesi le previsioni sul meteo in Italia per i prossimi tre giorni:

Lunedì 24 – Al Nord si avrà ancora maltempo su Alpi, Prealpi e pianure, con piogge abbondanti, localmente intense e alcuni fenomeni temporaleschi. Al Centro il cielo si presenterà con nuvolosità variabile soprattutto in Toscana e Lazio. Sole prevalente al Sud.

– Al Nord si avrà ancora maltempo su Alpi, Prealpi e pianure, con piogge abbondanti, localmente intense e alcuni fenomeni temporaleschi. Al Centro il cielo si presenterà con nuvolosità variabile soprattutto in Toscana e Lazio. Sole prevalente al Sud. Martedì 25 – Al Nord: tante nuvole, locali nebbie in Piemonte. Al Centro: sole e caldo prevalenti. Al Sud: soleggiato e caldo.

– Al Nord: tante nuvole, locali nebbie in Piemonte. Al Centro: sole e caldo prevalenti. Al Sud: soleggiato e caldo. Mercoledì 26 – Al Nord: possibili nebbie in pianura, ma cielo sereno. Al Centro: sole e caldo anomalo. Al Sud: bel tempo e clima tardo estivo.