Meteo, ancora grandine e temporali: è allerta gialla in 8 regioni, Salento e Toscana martoriati dal maltempo

Stiamo vivendo una fine di agosto caratterizzata da instabilità meteorologica con rovesci importanti e copiose grandinate concentrate soprattutto al Sud.

Eccezionale grandinata in Salento: chicchi come biglie

Quest’oggi il Salento è stato flagellato da forti piogge e da una grandinata eccezionale. A essere particolarmente colpito è stato il piccolo comune di Soleto.

Chicchi grossi come biglie hanno spaventato i cittadini e causato ingenti danni alle colture, interrompendo anche per diverse ore la vendemmia in corso.

Fonte foto: ANSA Una foto dei chicchi di grandine caduti in Veneto il mese scorso.

Oltre a Soleto grandine, vento e pioggia anche a Monopoli, Putignano, Fasano, Alberobello e Brindisi. Si sono registrate anche inondazioni e la caduta di alcuni alberi.

Fulmini sulla Toscana : fuga di gas a causa di una saetta

Danni non solo al Sud. A San Giovanni Valdarno, ad Arezzo, un fulmine ha danneggiato un tubo del metano causando una fuga di gas. Danni per fortuna contenuti e subito messi in sicurezza dai vigili del fuoco toscani.

Situazione meteo di lunedì 29 agosto: ancora maltempo

Lunedì 29 agosto si prevede cielo coperto al Nord e al Centro con temporali locali da metà giornata fino a sera. Le zone più colpite dal maltempo saranno Marche e Abruzzo.

Nuvole e piogge isolate anche al Sud già dalla mattina con perturbazioni che potrebbero prolungarsi fino a sera in special modo fra Calabria e Sicilia orientale e su Basilicata, Campania e Molise.

Allerta gialla per otto regioni : cosa dice la Protezione civile

Come si legge sul sito della Protezione civile, per la giornata di lunedì 29 agosto 2022 è allerta gialla, ovvero situazione di ordinaria criticità, per 8 regioni. Il territorio più colpito dalle perturbazioni continuerà ad essere la Puglia.

Ecco la situazione regione per regione secondo la Protezione civile.

Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno) .

Basilicata (Basi-B, Basi-A1) Lazio (Appennino di Rieti) .

Marche (Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3) .

Molise (Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro) .

Piemonte (Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline) .

Puglia (Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento).

Umbria (Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere).

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico viene segnalata allerta gialla in Lazio relativamente all’Appennino di Rieti.