Twiga distrutto da tromba d'aria, il durissimo sfogo di Briatore: "Siete delle m****!"

Anche il Twiga di Forte dei Marmi di proprietà di Daniela Santanchè e Flavio Briatore ha dovuto fare i conti con la violenta ondata di maltempo che sta colpendo la Toscana in queste ore.

Lo stabilimento balneare è stato distrutto da una tromba d’aria, come raccontato proprio da Daniela Santanchè in un video. La notizia ha scatenato diverse reazioni e Flavio Briatore ha deciso di rispondere su ‘Instagram’.

Twiga distrutto: lo sfogo di Flavio Briatore

In un video pubblicato su ‘Instagram’, Flavio Briatore ha commentato le reazioni alla notizia dei danni subiti dal Twiga di Forte dei Marmi a causa del maltempo.

Le parole dell’imprenditore: “Oggi abbiamo avuto una tromba d’aria che ha distrutto metà Twiga. Leggendo i commenti sui social, abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che paese di rancorosi, di sfigati… Il Twiga dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona”.

Briatore ha poi aggiunto: “Son felice di far contenti, in un giorno come questo, tanti che sono felici delle disgrazie che succedono. Voglio essere solidale con tutti i bagni di Forte dei Marmi e della Versilia, tutti hanno avuto dei danni enormi. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo. A tutti gli stabilimenti che hanno subito danni va la nostra vicinanza, perché vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore a noi che facciamo gli operatori e che investiamo”.

La sua chiosa finale: “I quattro sfigati che son contenti che il Twiga ha perso 20-50 tende non vanno considerati, sono delle m****!”.

La solidarietà di Matteo Bassetti

Tra i tanti commenti al post pubblicato da Flavio Briatore su ‘Instagram’ è spuntato anche quello dell’infettivologo Matteo Bassetti, che ha scritto: “Mi spiace molto ma sono sicuro che Te e Daniela lo farete più bello di prima. Siete i numeri 1. Un forte abbraccio. Sempre dalla vostra parte di imprenditori di successo”.

Twiga distrutto: il racconto di Daniela Santanchè

Nel pomeriggio di giovedì 18 agosto, Daniela Santanchè aveva pubblicato un video che mostrava i danni causati dalla tromba d’aria al Twiga.

Il suo racconto: “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga e, come potete vedere, ha distrutto le tende, che sono crollate. Tutto è crollato, tutto è rovinato. Una tromba d’aria pazzesca. Stasera ne dovrebbe arrivare un’altra alle 20. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo”.