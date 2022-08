Gran Sasso, tre ragazzi colpiti da un fulmine durante un'escursione in montagna: grave un 25enne romano

Tre ragazzi sono stati colpiti da un fulmine durante un’escursione in montagna, sul Gran Sasso. Uno di loro, un 25enne di Roma, versa in gravi condizioni ed è ricoverato in terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero “San Salvatore” dell’Aquila.

Colpiti dal fulmine durante l’escursione

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, i tre giovani si trovavano a 200 metri dall’albergo di Campo Imperatore, per un’escursione, a ridosso dell’Osservatorio Astronomico, a circa 2150 metri d’altezza, quando un temporale improvviso li ha colti di sorpresa.

A quel punto un fulmine si è abbattuto su uno di loro, un 25enne di Tivoli, sbalzando via gli altri due ragazzi, rispettivamente di 24 e 28 anni, che tuttavia sono rimasti illesi.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino Abruzzese

Il 25enne romano rimasto ferito è stato intubato, mentre gli altri due sbalzati dal fulmine sono scesi con la funivia e poi accompagnati in ambulanza presso il nosocomio aquilano per alcuni accertamenti.

Ferito in pericolo di vita

Secondo le prime indiscrezioni, il giovane colpito in pieno dal fulmine sarebbe in pericolo di vita e sottoposto al coma farmacologico.

Fonte foto: ANSA È grave il giovane escursionista romano colpito da un fulmine sul Gran Sasso

Le testimonianze raccolte sostengono che il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12.30 di sabato 26 agosto.

Non è purtroppo il primo incidente di questo tipo, causato da un fulmine, che si è registrato quest’estate in montagna. Il 26 agosto scorso il noto imprenditore Alberto Balocco, 56 anni, è stato colpito da un fulmine mentre era in mountain bike a Pragelato, sulle montagne a ovest di Torino.

Balocco era in compagnia di un amico nella zona dell’Assietta, quando entrambi sono colpiti da un fulmine. L’altra vittima è un 55enne originario di Torino e residente in Lussemburgo.