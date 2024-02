Matteo Renzi contro Giorgia Meloni nel suo libro: "Sei diventata un'influencer". Il caso che fa infuriare

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Matteo Renzi torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni, con accuse arrivate sulle pagine del suo nuovo libro. Il leader di Italia Viva, infatti, punta il dito contro la presidente del Consiglio per un episodio avvenuto negli scorsi mesi nel quale è stato coinvolto indirettamente anche il presidente americano Joe Biden.

L’accusa di Renzi a Meloni

Nel libro Palla al centro – La politica al tempo delle influencer Matteo Renzi non fa sconti a nessuno. Tra le pagine del nuovo saggio dell’ex premier, infatti, il leader Iv ha puntato il dito contro diverse figure di spicco della politica italiana, compresa Giorgia Meloni.

Alla premier, infatti, l’ex sindaco di Firenze ha mosso l’accusa di essere “diventata un’influencer” e di aver messo da parte il suo vero lavoro, ovvero l’incarico di presidente del Consiglio.

L’accusa è stata mossa in occasione della mancata partecipazione al tradizionale ricevimento organizzato dal presidente Usa Biden, con Meloni che avrebbe preferito andare a mangiare una pizza con la figlia Ginevra.

“L’influencer prende il posto della donna delle istituzioni. Perché andare a quel ricevimento è doveroso” scrive Renzi, puntando il dito contro Meloni.

Il consiglio alla premier

Nel libro Renzi si è mostrato abbastanza contrariato dall’episodio, perché Meloni avrebbe potuto incontrare in quell’occasione capi di Stato di spessore, soprattutto in un periodo in cui l’Italia era in corsa per ottenere l’Expo.

E allora, forte della sua esperienza, l’ex premier ha consigliato a Meloni di stare “solo dieci minuti“. Un consiglio postumo, ovviamente, con Meloni che ha preferito fare altro.

Il caso in tv e lo scontro con Meloni

Un caso, quello dell’assenza di Meloni al ricevimento dopo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, trattato da Renzi anche in tv da Porro cercando di non fare polemica. Ma dopo aver sottolineato l’errore della premier non solo non è stata presa una posizione, ma dalla tv e dal conduttore non sarebbero più arrivati inviti di alcun tipo.

E intanto Meloni, che aveva visto il programma, ha scritto risentita al leader Iv. Due messaggi che Renzi riporta nel suo libro: “Mi spiega come funziona il ricevimento all’Onu, dimenticando che talvolta ci sono stato anche io. E quando le dico perché secondo me era doveroso partecipare al ricevimento, anche se noioso, mi scrive che io non frequentavo il presidente degli Stati Uniti abitualmente come lei”.

A quel punto Renzi ha ricordato il suo rapporto con Obama e la moglie Michelle e ha risposto piccato alla premier: “Ti ringrazio per le lezioni di politica estera, cara Giorgia. Quando avrò bisogno ti chiederò un ripasso”.