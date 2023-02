Lufthansa, guasto al sistema informatico: caos e voli cancellati. Cosa sta succedendo

Un guasto al sistema informatico di Lufthansa sta creando numerosi disagi per i passeggeri dei voli della compagnia aerea tedesca.

Cosa è successo

Secondo l’agenzia di informazione ‘Bloomberg’, a causa del problema al sistema informatico, Lufthansa starebbe al momento lasciando a terra tutti voli procedendo a numerose cancellazioni. Il personale di terra della compagnia aerea sta incoraggiando le persone prenotate su voli interni a scegliere soluzioni alternative, a partire dal treno. Le autorità di volo tedesche temono che lo scalo di Francoforte si paralizzi: gli aerei chiedono di atterrare in aeroporto, come previsto, ma non stanno più decollando i velivoli in partenza. Tanti aerei sono indirizzati verso Norimberga, Colonia o Düsseldorf.

Coinvolte tutte le compagnie aeree del gruppo

A essere coinvolte dal problema al sistema informatico sono tutte le compagnie legate all’azienda, cioè, oltre a Lufthansa, anche Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss. Al momento, ha riferito ancora l’agenzia di informazione ‘Bloomberg’, non è chiaro se il blocco sia collegato all’attacco informatico che ha coinvolto la compagnia scandinava SAS questa settimana.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on – — Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023

L’annuncio di Lufthansa

La compagnia aerea Lufthansa ha confermato il problema al sistema informatico ma non ha indicato il numero di collegamenti colpiti dal guasto.

Su ‘Twitter’, la compagnia aerea ha scritto: “Annuncio importante sull’interruzione dei voli: da questa mattina le compagnie aeree del gruppo Lufthansa sono interessate da un’interruzione IT, causata da lavori di costruzione nella regione di Francoforte. Sfortunatamente, questo ha portato a ritardi e cancellazioni dei voli. Stiamo lavorando per trovare una soluzione in tempi rapidi. Fino ad allora chiediamo a tutti gli ospiti interessati che volano su voli nazionali Lufthansa in Germania di prenotare un biglietto ferroviario e richiedere un rimborso”.

Sul sito internet di Lufthansa è stato pubblicato il seguente messaggio: “A causa di un guasto, molti sistemi informatici di Lufthansa non funzionano al momento. Per questo motivo, i passeggeri devono aspettarsi interruzioni nel programma di volo e durante il processo di check-in. Ulteriori informazioni saranno pubblicate appena possibile. Nel caso in cui il tuo volo venga cancellato, ti consigliamo di non recarti in aeroporto e riprenotare il tuo volo sul nostro Chatbot”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.