La vittima dello stupro di Palermo aveva già subito un tentativo di violenza sessuale: il suo racconto

La diciannovenne vittima dello stupro di Palermo ha raccontato agli investigatori di essersi salvata da un altro tentativo di violenza sessuale in passato.

Il racconto della 19enne agli investigatori

La rivelazione sul precedente tentativo di stupro è arrivata il 14 luglio, 7 giorni dopo la violenza sessuale al Foro Italico di Palermo, quando la ragazza è tornata in caserma per aggiungere altri particolari su quanto avvenuto.

Stando al racconto fatto dalla diciannovenne ai carabinieri, un mese prima di quella notte altri due ragazzi avrebbero tentato di abusare di lei.

Le sue parole riportate dal ‘Corriere della Sera’: “Non ricordo il nome di uno dei due, l’ho conosciuto un mese fa quando in compagnia di M.R. hanno tentato di usarmi violenza nella zona del Politeama vicino a dei gradini. Ero alla stazione e si erano offerti di portarmi a casa a bordo di uno scooter. Ho accettato ma loro, in realtà, anziché accompagnarmi, si sono fermati”.

Il racconto della ragazza è proseguito così: “R. mi ha detto: ‘Stasera devi avere un rapporto con noi, se no ti ammazzo‘. A quel punto mi ha preso di forza e mi ha buttata a terra, mentre l’altro si è avvicinato, ma certo non per soccorrermi”.

La diciannovenne, però, è riuscita a difendersi in quell’occasione: “Ho preso lo spray al peperoncino e ho spruzzato a entrambi. Loro si sono alzati la maglietta per tamponarsi il viso e ho sentito quello robusto che diceva: ‘Se ti rivedo ti ammazzo'”.

Fonte foto: ANSA Il cantiere, per la realizzazione del collettore fognario, dove il 7 luglio la diciannovenne sarebbe stata stuprata da un gruppo di sette ragazzi che hanno filmato la violenza.

Foto inedite sullo stupro di Palermo

Intanto, un’immagine del gruppo accusato dello stupro di Palermo del 7 luglio, ripresa a mezzanotte e 47 da una videocamera di sorveglianza di un locale della Vucciria in cui tutto sarebbe iniziato, è finita agli atti dell’indagine per stupro aperta dalla Procura dopo la denuncia della vittima.

Il frame, finora inedito, è stato pubblicato dal quotidiano online ‘Livesicilia’. Il gruppo è stato filmato poco dopo da una seconda telecamera, in corso Vittorio Emanuele. Si vedono i 7 ragazzi e la 19enne camminare verso il Foro Italico per poi sparire in una zona non coperta dalla videosorveglianza. Torneranno sotto l’occhio di una telecamera all’una e 24 minuti.

Lo sfogo della vittima

Risale ad alcuni giorni fa, invece, lo sfogo della diciannovenne che, su ‘Instagram’, ha risposto così a chi l’ha accusata di mentire: “Sono stanca, mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me, né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così”.