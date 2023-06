La foto del nonno che veglia sul cadavere della nipote a Kiev è straziante: morta con la madre sotto le bombe

Un dolore straziante. Sta facendo il giro del mondo l’immagine di un nonno seduto per strada a Kiev, con lo sguardo disperatamente rivolto in basso, verso la coperta di stagnola che copre il corpo senza vita della sua nipotina di 9 anni.

Il cadavere è appoggiato su un muro scrostato: la piccola è stata uccisa insieme a sua madre in uno degli attacchi missilistici della Russia.

Mykhailo Podolyak, uno dei consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’ha rilanciata e commentata: “Una foto difficile da guardare. Ma è necessario. E di nuovo. E ancora, e ancora”.

A photo that is hard to look at. But it is necessary. And again. And again, and again. A grandfather sits over the body of a 9-year-old girl covered in foil, who died as a result of another Russian nighttime missile attack on Kyiv. Eyewitnesses said that the man was crouching… pic.twitter.com/SjJdcHjHKK

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 1, 2023