La Bce alza i tassi e annuncia un rialzo a luglio per contrastare l'inflazione: cosa cambia per i mutui

La Banca Centrale Europea ha deciso nuovamente di aumentare i tassi di interesse di riferimento per combattere l’inflazione in aumento. La decisione, che riguarda una crescita dello 0,25%, segue la pausa annunciata dalla Federal Reserve negli Stati Uniti e riflette la preoccupazione per l’andamento dei prezzi. Negli obiettivi di entrambe, l’adozione di una strategia più moderata negli aumenti rispetto al passato, ma senza perdere di vista la necessità di lavorare per la stabilità economica.

Aumento di 25 punti base

Per affrontare l’inflazione in crescita la Bce continua con la politica della revisione al rialzo dei tassi, anche se con il freno a mano tirato. L’aumento sarà di 25 punti base, corrispondenti a 0,25 punti percentuali.

Questa mossa ha portato i tassi in un intervallo compreso tra il 3,50 e il 4,25 percento, raggiungendo comunque il livello più alto dal 2001.

Fonte foto: ANSA Malgrado il calo del prezzo dell’energia, la BCE procede con cautela rivedendo al rialzo i tassi per i prossimi mesi

L’aumento di tassi di maggio

La revisione dei tassi è della stessa entità rispetto a quella effettuata lo scorso maggio, quando la BCE aveva deciso di ridurre l’intensità dei rialzi.

In passato, quando l’inflazione è cresciuta in modo vertiginoso, gli incrementi dei tassi erano stati persino più elevati, raggiungendo anche di 75 punti base per volta.

La Bce come la Fed

L’annuncio della BCE è arrivato dopo la decisione della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, di sospendere temporaneamente l’aumento dei tassi di interesse, che negli ultimi tempi erano stati più volte rivisti al rialzo.

L’inflazione negli Stati Uniti è tornata ai livelli di due anni fa, raggiungendo il 4 percento. Questo ha spinto la BCE ad agire con oculatezza, prendendo provvedimenti per contenere l’inflazione e stabilizzare i prezzi.

Perché la Bce aumenta i tassi

I tassi di interesse sono fondamentali per il funzionamento delle economie, poiché rappresentano il costo del denaro per le banche.

L’aumento dei tassi è uno strumento efficace per le banche centrali per combattere l’inflazione, poiché riduce la disponibilità di denaro e limita l’aumento dei prezzi.

Strategia più moderata

La BCE e la Federal Reserve hanno adottato di recente una strategia più moderata negli aumenti dei tassi rispetto al passato. Questo è dovuto al fatto che l’aumento generale dei prezzi si è attenuato negli ultimi mesi, grazie al calo del costo dell’energia, che è tornato ai livelli pre-bellici in Ucraina.

Nonostante ciò, le banche centrali continuano ad aumentare i tassi di interesse poiché l’inflazione di fondo, che esclude i prezzi di cibo ed energia, rimane ancora elevata. Questi prezzi sono considerati più volatili e suscettibili a improvvisi cambiamenti.

Che significa l’aumento dei tassi

Comprendere quelli che sono gli effetti immediati della mossa della Bce nel rivedere i tassi al rialzo non è un’operazione immediata, tuttavia è possibile semplificare il discorso dal punto di vista del consumatore.

In linea generale, quando i tassi sono bassi non è conveniente effettuare depositi. Pertanto, il denaro viene utilizzato per i consumi e per effettuare investimenti.

Di conseguenza, quando i tassi aumentano, invece, si verifica una contrazione dei consumi, mentre chi può utilizza il denaro più volentieri per i risparmi, ma allo stesso tempo il circolo economico rallenta.