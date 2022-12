Mutui sempre più alti, perché la Bce aumenta (ancora) i tassi di interesse e le previsioni per i prossimi mesi

Attualmente, la situazione non è molto chiara. Ci si affida alle stime e alle previsioni degli esperti, molti dei quali all’orizzonte non vedono nulla di buono. Lo spettro del 6% per gli interessi sulle rate dei mutui appare sempre più vicino. A lanciare l’allarme è una recente analisi condotta dalla Fabi, la Federazione dei bancari.

“Se i tassi medi si sono attestati, nel mese di ottobre, a quota 3,2%, quando il costo del denaro era al 2%, sul mercato – ha commentato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni- alcuni intermediari propongono, già oggi, mutui con interessi superiori al 5%”.

“La decisione della Banca Centrale farà alzare i tassi di interesse sui mutui alle famiglie, ad eccezione di quelli a tasso fisso già contratti con le banche. Le famiglie italiane, comunque, non devono rinunciare al sogno della vita, l’acquisto della casa, perché quando i tassi d’interesse caleranno e diventeranno più favorevoli, sarà possibile estinguere il vecchio mutuo con uno nuovo più vantaggioso“, ha rassicurato Sileoni.

Ora, per le famiglie, è importante capire fino a che punto si è in grado di assorbire altri aumenti della rata: per questa ragione, gli esperti consigliano di fare ricorso all’ammortamento del mutuo.

Quando inizieranno a scendere i tassi dei mutui

Secondo Bankitalia, l’aumento della Bce di 50 punti base dovrebbe produrre nei prossimi mesi una crescita delle rate dei mutui variabili, con un aggravio di quasi 35 euro al mese per un finanziamento medio.

Per il 2023-2024 ci si aspetta un ulteriore aumento dei due indici di riferimento dei tassi di interesse sui mutui, ovvero Euribor e Eurirs, rispettivamente parametri legati ai mutui a tasso variabile e a tasso fisso.

Secondo le stime di un report dell’Abi (Associazione bancaria italiana) i tassi di interesse per un finanziamento dovrebbe arrivare a toccare i 3 punti percentuali per marzo 2023, per poi raggiungere il 3,5% entro dicembre dello stesso anno. Il tutto dovrebbe poi stabilizzarsi nel 2024, assestandosi intorno al 3%.

Le previsioni elaborate dall’Abi sono però basate sulle attuali previsioni circa i livelli di inflazione. Le stime al momento prevedono un’inflazione media per il 2022 dell’8,1%, che dovrebbe poi calare al 5,5% nel 2023 e al 2,3% nel 2024.