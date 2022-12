Isis, il leader al-Qurashi ucciso in combattimento. Lo Stato Islamico ha già nominato il successore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il leader dell’Isis è stato ucciso in combattimento. Ad annunciarlo il portavoce dello Stato islamico tramite un messaggio audio. L’iracheno Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi era al comando dal marzo di quest’anno.

La notizia della morte di al-Qurashi

La notizia dell’uccisione di al-Qurashi è stata diramata dal network Al Furqan, affiliato allo Stato Islamico.

“Sono dispiaciuto di annunciare ai musulmani e ai soldati del Califfato islamico la morte del principe dei credenti, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, durante una battaglia in cui stava combattendo i nemici di Allah. Così ha detto il portavoce dell’Isis, Abu Omar al-Mohajer.

Già eletto il nuovo capo dell’Isis

Contestualmente alla notizia della morte di al-Qurashi, lo Stato Islamico ha reso noto che è già stato eletto un nuovo leader. Si tratta del quasi omonimo Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi.

La parte finale del nome, d’altra parte, è un titolo onorifico: ‘Qurashi’ è il nome della tribù alla quale apparteneva il profeta Maometto. Tribù alla quale deve appartenere il suo successore.

Gli altri ‘califfi’ uccisi

Il defunto al-Qurashi era al timone dal marzo del 22 marzo 2022, dopo l’uccisione tramite un drone del suo predecessore Abu Ibrahim al Hashimi al Quraishi.

Mentre il quartultimo leader Isis in ordine di tempo, Abu Bakr al-Baghdadi, si è fatto saltare in aria con una cintura esplosiva nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2019 nel corso di un blitz. Con lui sono morti anche la moglie, due figli, uno stretto collaboratore e alcuni miliziani.

A marzo, invece, la morte del leader di al Qaida, l’egiziano Ayman al Zawahiri.

Dubbi sulla morte di Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi

Come riporta ‘La Repubblica’, a sollevare dubbi sulla morte del leader dell’Isis è Rita Katz, direttrice del gruppo Site che monitora le attività online dei gruppi jihadisti.

Nella foto un combattente dello Stato Islamico.

Rita Katz fa notare come al momento stia circolando anche un’altra versione dei fatti, e cioè che ‘il califfo (come viene chiamato il leader dell’Isis) sia stato arrestato in Turchia.

La reazione della Casa Bianca

“È un bene che un altro leader dell’Isis non sia più sulla faccia della Terra”. Questo il commento secco del portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.

Dagli Usa però non è ancora arrivata la conferma ufficiale dell’uccisione di Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi.