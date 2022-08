Ischia, giocano a carte di fronte a un bar e puntano 100 euro: denunciati dai carabinieri

Due ragazzini sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a giocare a 7 e mezzo di fronte ad un bar. Si tratta di due minori di 16 e 17 anni.

Giocano a carte: denunciati

A far scattare la denuncia è stata la partita a 7 e mezzo con la quale i due minorenni si stavano sfidando di fronte ad un bar.

Il fatto è avvenuto a Ischia durante il ponte di Ferragosto.

Fonte foto: iSTOCK I carabinieri hanno colto i due minori mentre puntavano 100 euro

I due minorenni stavano giocando una partita a carte ma sono stati sorpresi dai carabinieri proprio mentre lanciavano la puntata da 100 euro.

Per loro è scattata la denuncia.

Il motivo della denuncia

7 e mezzo è riconosciuto come gioco d’azzardo, dunque un illecito secondo il codice penale italiano.

Come riporta il sito specializzato ‘La legge per tutti’ il gioco d’azzardo in Italia è illegale se non consumato nelle modalità e nelle sedi che lo Stato consente.

Dal momento in cui i due ragazzini avevano fatto una puntata da 100 euro, in quel momento stavano commettendo un reato in quanto la loro giocata non si stava svolgendo nelle modalità e nelle sedi autorizzate dallo Stato italiano.

Cosa dice la legge

Come ricorda ‘Studio Brocardi’, l’articolo 718 del Codice Penale, in materia di gioco d’azzardo, recita quanto segue:

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206”.

Ancora: “Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta”.

Altri articoli che regolamentano il gioco d’azzardo sono presenti sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.

Non è noto, tuttavia, quali provvedimenti siano stati presi contro i due minorenni sorpresi dai carabinieri.