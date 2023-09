Incendio in un palazzo di via Lulli a Milano, fiamme nel sottotetto: intero edificio evacuato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre un incendio è divampato in un edificio in via Giovanni Lulli, nel quartiere Casoretto a Milano. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono partite da un sottotetto dell’edificio intorno alle ore 18,30. Il palazzo colpito dal rogo si trova al civico 30 di via Lulli.

Rogo domato in pochi minuti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano oltre ai mezzi degli operatori sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, tuttavia, non ci sarebbero persone ferite o intossicate.

Le fiamme, che a quanto pare sono partite da un sottotetto, sono state domate nel giro di pochi minuti. Tuttavia, il palazzo è stato evacuato in via precauzionale per consentire l’ispezione dei vigili del fuoco e la verifica della stabilità.

Lo scorso 21 agosto altro incendio a Milano

Ancora da chiarire le cause dell’incendio del rogo che si è sviluppato in via Lulli, a Milano, intorno alle ore 18,30.

Spetterà ai vigili del fuoco chiarire l’origine dell’incendio. In strada si sono radunate decine di persone incuriosite dall’accaduto.

Lo scorso 21 agosto a Bruzzano, sempre nel comune di Milano, un edificio era stato evacuato in seguito a un incendio. Le fiamme erano divampate in un palazzo di proprietà del Comune in via Bisnati 7.

