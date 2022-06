Gli italiani sono più filo-russi rispetto al resto degli europei: il sondaggio sulla guerra in Ucraina

L’invasione russa in Ucraina ha creato una profonda spaccatura nel cuore dell’Europa, con conseguenze sensibili sul piano economico per tutto l’Occidente. Ma una spaccatura è evidente anche nelle opinioni dei cittadini europei, che appaiono molto diversificate in relazione alle responsabilità nella guerra dei suoi attori principali.

Un sondaggio realizzato da Datapraxis e YouGov tra il 28 aprile e l’11 maggio in 10 Paesi europei, diffuso dal think-tank “European council on foreign relations” e firmato da Mark Leonard e Ivan Krastev, ha evidenziato come i cittadini di diversi Stati incolpino di più l’Ucraina o la Russia, o addirittura l’Unione europea o gli Stati Uniti.

Gli 8.172 partecipanti al sondaggio sono ubicati in Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. Diversi sono i quesiti che sono stati posti agli intervistati, e ancor più disparate le risposte.

