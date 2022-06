SONDAGGIO - Guerra in Ucraina, chi ostacola la pace?

La guerra in Ucraina volge ormai verso il quarto mese di scontri e battaglia ininterrotta. Dal 24 febbraio scorso, infatti, non si è fermata neanche un giorno l’offensiva russa sul territorio ucraino, nonostante i diversi tentativi per arrivare al cessate il fuoco. Nel corso degli ultimi quattro mesi diverse sono state le occasioni per sedersi al tavolo delle trattative per la pace, con negoziati che allo stato attuale non hanno raggiunto l’obiettivo sperato. Ma perché e chi è che ostacola la pace?

Vota il sondaggio, se non lo visualizzi correttamente, clicca qui.