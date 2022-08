Gina Lollobrigida candidata al Senato a 95 anni: con quale partito correrà alle elezioni politiche 2022

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo aver da poco festeggiato i suoi 95 anni Gina Lollobrigida tenta l’avventura in politica. L’attrice romana, per decenni icona del cinema italiano, sarà infatti capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per la lista Italia sovrana e popolare.

Elezioni 2022, Gina Lollobrigida candidata al Senato

Gina Lollobrigida sarà candidata alle elezioni politiche 2022 che si terranno il prossimo 25 settembre. L’attrice sarà capolista di Italia sovrana e popolare in diversi collegi uninominali per il Senato e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale.

La candidatura di Lollobrigida è stata annunciata all’Ansa dal senatore Emanuele Dessì, ex M5S e oggi esponente del Partito comunista. “Siamo orgogliosi di avere con noi una donna che ha fatto la storia del cinema italiana negli ultimi 60 anni”, ha detto Dessì a Repubblica.

Gina Lollobrigida nel 2018 ha ottenuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Gina Lollobrigida candidata al Senato: con quale partito

Gina Lollobrigida sarà candidata alle prossime elezioni politiche come indipendente per Italia sovrana e popolare, una lista che raccoglie diverse sigle come Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.

L’obiettivo della nuova piattaforma è quello di raggiungere la soglia del 3% necessaria per entrare in Parlamento, ma non sarà facile. La nuova lista sta organizzando raccolte firme per poter presentare i suoi candidati alle urne. Tra questi ci sarà anche Daniele Giovanardi, fratello dell’ex ministro forzista Carlo Giovanardi.

“È una candidatura che ho proposto io e non deve sembrare anomala perché la Lollobrigida è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida”, ha spiegato Antonio Ingroia, fondatore di Azione Civile e legale dell’attrice.

“Nella sua lucidità – ha aggiunto – Lollobrigida è sempre stata ambasciatrice dell’Italia nel mondo, della pace. E poiché noi, come Isp, abbiamo un programma politico proprio volto a riaffermare la sovranità nazionale riteniamo che lei possa ben rappresentare questa immagine di una Italia che vuole tornare a essere a testa alta , sovrana e non suddita”.

Gina Lollobrigida candidata, non è la prima volta

Non si tratta della prima avventura in politica per Gina Lollobrigida. L’attrice icona del cinema italiano, molto nota e apprezzata anche all’estero tanto da aver ottenuto nel 2018 una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, era stata già candidata in passato.

Lollobrigida aveva infatti partecipato alle elezioni europee del 1999 con la lista dei Democratici di Romano Prodi. Aveva ottenuto in tutto circa 10 mila preferenze, non abbastanza per venire eletta.