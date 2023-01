Gianluca Vialli, straordinario omaggio della Regione Liguria con un video toccante sulla facciata della sede

La notizia della morte di Gianluca Vialli, arrivata nella giornata di venerdì 6 gennaio 2023, ha scosso il mondo del calcio e non solo.

L’ex calciatore, nato a Cremona nel 1964, ha lasciato il segno in molte città in cui ha giocato. Tra queste spicca Genova, città in cui ha vinto diversi trofei con la maglia della Sampdoria (su tutti lo Scudetto nella stagione 1990-1991 e la Coppa delle Coppe nell’anno 1989-1990).

L’omaggio della Regione Liguria a Gianluca Vialli

La Regione Liguria ha voluto ricordare Gianluca Vialli con un toccane video riprodotto sulla facciata della sua sede, che ripercorre i momenti più emozionanti vissuti dall’ex calciatore con la divisa blucerchiata della Sampdoria e con la maglia della Nazionale italiana.

Fonte foto: ANSA L’omaggio della Regione Liguria a Vialli, introdotto dalla scritta “Ciao Gianluca”, mostra alcuni dei momenti più emozionanti della vita e della carriera dell’ex calciatore, sia con la maglia della Sampdoria che con quella dell’Italia. Tante le persone che si sono fermate per qualche istante in piazza De Ferrari a Genova per ammirare il tributo.

La stessa Regione Liguria ha condiviso poi il suo emozionante tributo sulla pagina Facebook ufficiale, con il seguente messaggio: “Ciao Gianluca, la Liguria ti vuole ricordare come il campione di sport e di vita che sei stato, con questo omaggio in Piazza De Ferrari”.

Il messaggio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricondiviso l’omaggio sulla sua pagina Facebook. Questa è la sua dedica a Gianluca Vialli: “Una piazza, una città, una regione, un Paese uniti nel ricordo di Gianluca Vialli. Ecco il tributo dovuto e voluto di Regione Liguria per ricordare chi ha dato tanto a questa terra. In molti oggi pomeriggio si sono fermati davanti allo schermo in piazza De Ferrari, perché non esistono colori davanti ai grandi campioni”.

In precedenza, Giovanni Toti aveva commentato la notizia del decesso di Gianluca Vialli ricordando le parole dell’ex calciatore: “‘Spero che la mia storia possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita. L’importante non è vincere, è pensare in modo vincente’. E tu sei stato un vincente, fino alla fine. Ciao Gianluca, la tua Genova e tutto il Paese non ti dimenticheranno