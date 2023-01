Funerali Vialli, la decisione della famiglia: si terranno a Londra e non saranno in forma pubblica

I funerali di Gianluca Vialli non saranno pubblici. Si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata. La decisione è stata presa dalla famiglia dell’ex calciatore che da sempre è molto riservata.

I funerali di Gianluca Vialli si terranno nella capitale inglese

Nei prossimi mesi, forse a fine campionato, a Cremona potrebbe essere organizzata una cerimonia pubblica. Per il momento, però, per la moglie Catheryn, le figlie, i genitori anziani e i fratelli di Vialli è il momento più duro e lo vogliono vivere al riparo dei riflettori mediatici, per quanto possibile.

Da anni l’ex bomber di Sampdoria e Juventus dimorava a Londra. Ed è proprio nella capitale inglese che ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita, in una clinica vicino alla sua abitazione.

Fonte foto: ANSA

Vialli, il ricordo di Ivan Zazzaroni

Per quel che riguarda la sua riservatezza, ne ha parlato a ‘Oggi è un altro giorno’ (Rai Uno) il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. La conoscenza tra Vialli e il giornalista è di vecchia data. Risale a ben 39 anni fa.

“Era riservatissimo, davvero riservatissimo, sono convinto che non sia contento del fatto che parliamo di lui”, ha spiegato Zazzaroni che ha anche rivelato che “negli ultimi giorni a Londra lui sapeva che sarebbe finita. Così ha chiamato tutti gli amici per l’ultimo saluto”.

La nota della famiglia

I cari di Vialli hanno annunciato il suo decesso attraverso una nota: “Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

Non appena si è diffusa la notizia migliaia di amanti dello sport e non solo hanno reso omaggio a Vialli, considerato un atleta esemplare dentro e fuori dal rettangolo verde.