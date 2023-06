Fumo e cenere degli incendi in Canada avvolgono New York: problemi respiratori per l'attrice Jodie Comer

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Le centinaia di incendi in corso in Canada stanno rendendo irrespirabile anche l’aria di New York. Nella città statunitense completamente immersa nel fumo, l’attrice Jodie Comer ha dovuto interrompere una rappresentazione sul palco di Brodway a causa di problemi respiratori.

I problemi respiratori

L’attrice Jodie Comer era impegnata Golden Theatre di Brodway per lo spettacolo ‘Prima Facie’, quando, a 10 minuti dall’inizio, ha iniziato ad accusare problemi respiratori.

Incapace di proseguire nella rappresentazione, Comer è stata accompagnata dietro le quinte.

Fonte foto: ANSA Jodie Comer alla premiazione dei Bafta 2022, dove ha vinto il premio come miglior Attrice

Lo ha comunicato un portavoce del teatro, che ha dichiarato: “Lo spettacolo di stamattina di Prima Facie è stato interrotto approssimativamente 10 minuti dopo l’inizio, dopo che Jodie Comer ha avuto delle difficoltà a respirare a causa della qualità dell’aria di New York legata al fumo degli incendi in corso in Canada”.

La performance è poi ripresa dall’inizio con la sostituta di Comer, Dani Arlington.

Gli incendi in Canada

Centinaia di incendi continuano a svilupparsi da giorni in Canada, dove Toronto, Montreal e Ottawa stanno pagando il prezzo più alto in termini di qualità dell’aria.

Il governo di Ottawa ha parlato di “rischio molto elevato” per la salute e ha invitato le persone a non uscire da casa.

Ma i fumi e le ceneri hanno raggiunto anche New York e gran parte del nord-est degli Stati Uniti, rendendo l’aria irrespirabile.

Martedì 6 giugno, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha emesso diverse allerte sulla qualità dell’aria, che riguardano, tra gli altri, Illinois, Wisconsin, Connecticut, Michigan e Minnesota.

Al momento si stima siano circa 110 milioni gli americani a rischio, ma si prevede persino un peggioramento nei prossimi giorni.

Cos’è ‘Prima Facie’

Lo spettacolo teatrale Prima Facie vede Judie Comer nei panni della protagonista Tessa, un’avvocata della difesa, che proviene da una famiglia di umili origini.

Ambiziosa e sicura di sé, è costretta a scontrarsi con le ingiustizie della legge nel momento in cui viene violentata da un collega.

La storia diventerà prossimamente anche un film, che vedrà la partecipazione di altre star, tra cui Cynthia Erivo.