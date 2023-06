Il video di Ottawa in Canada devastata dagli incendi: cielo arancione, il fumo arriva persino a New York

Uno scenario quasi apocalittico, quello che si presenta sul cielo di Ottawa il 7 giugno. Il Canada è ancora teatro dei devastanti incendi e il risultato è tutto nelle immagini girate da un residente.

Immagini raccapriccianti arrivano anche da New York: la Grande Mela è stata infatti raggiunta dalla coltre di fumo in continuo movimento e che minaccia di estendersi fino a New England. Per questo motivo per i residenti della megalopoli statunitense è stato emesso un avviso di scarsa qualità dell’aria con alcune scuole che hanno imposto il divieto di svolgere attività all’aperto.

Canada e nord-est degli Stati Uniti sono ora avvolti da una fitta nebbia di colore rossastro che complica l’attività respiratoria e deturpa lo skyline.

Da New York arrivano anche le immagini della Statua della Libertà semi-nascosta dalla coltre rossa. Del resto IQAir, il servizio di monitoraggio della qualità dell’aria, segnala una presenza elevata di PM2.5, il particolato tipico degli incendi.

Da settimane gli incendi stanno devastando le foreste del Quebec, dell’Alberta e dell’Ontario per un totale di circa 400 roghi, secondo il Canadian Interagency Forest Fire Center. Almeno più di 3 milioni di ettari sono stati carbonizzati dalle fiamme per un fenomeno destinato ad aumentare per via dell’emergenza climatica.