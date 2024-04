Freddo con pioggia e neve secondo le previsioni meteo, il maltempo non lascia l'Italia: quando torna il caldo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il ritorno all’inverno dopo un anticipo d’estate. Secondo le previsioni meteo dopo giornate segnate dall’anticiclone africano, il terzo weekend di aprile porta in dote freddo, pioggia e persino neve a quote relativamente basse per il periodo. Termometri sotto le medie stagionali. Ecco quando dovrebbe tornare il caldo.

Freddo e pioggia sull’Italia ostaggio del maltempo: quando torna il caldo

Le minime quasi invernali si protrarranno a lungo. Sul finire della settimana le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente.

La prossima settimana, quella del 25 aprile, si profila ancora climaticamente sotto media con massime e soprattutto minime più basse della norma su gran parte dell’Italia.

Secondo gli esperti, non ci saranno infatti grandi cambiamenti nelle prossime due settimane, almeno fino ai giorni del mese di maggio.

Prevista anche la neve, dove sono attesi i fiocchi

Secondo gli esperti di 3bMeteo, viste le basse temperature per la presenza di aria molto fredda, la neve riuscirà a cadere anche a quote relativamente basse per il periodo.

Venerdì 19 aprile sono attese deboli nevicate nella notte sulla dorsale tosco-emiliana oltre gli 800 metri, in esaurimento già al mattino. Altre nevicate, cominciate già nella serata precedente, impegneranno la dorsale centrale adriatica oltre i 1200 metri al mattino, esaurendosi dal pomeriggio. Fenomeni di una certa consistenza sono attesi in Abruzzo sulla zona del Gran Sasso, dove a 2000 metri potrebbero depositarsi in tutto circa 30 centimetri di neve fresca. Sulla dorsale appenninica meridionale la quota neve oscillerà intorno ai 1200 metri.

Sabato 20 aprile sono previste alcune nevicate oltre gli 800-1000 metri sulle Alpi, con circa 10 centimetri di accumulo oltre i 1500 metri sui confini valdostani e alto atesini, in attenuazione però dal pomeriggio. Nel pomeriggio, su gran parte della dorsale appenninica da nord a sud, neve oltre i 1300-1500 metri, in calo fin verso i 900 metri in serata sul settore tosco-emiliano. In questa fase saranno ancora una volta i rilievi abruzzesi quelli che vedranno i maggiori accumuli, anche a causa di alcuni rovesci temporaleschi, con circa 5-10 centimetri oltre i 2000 metri.

Domenica 21 aprile, l’instabilità si attarderà sul versante adriatico dell’Appennino centro-meridionale con nevicate intermittenti oltre i 1000 metri, in esaurimento la sera. Sempre in serata nuove nevicate sembrerebbero raggiungere le Alpi occidentali a partire dai 900-1000 metri, di debole intensità.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 19 aprile

Nord : tempo in gran parte soleggiato con qualche addensamento residuo al mattino sull’Emilia Romagna. In serata fenomeni in arrivo sulle Alpi di confine. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 18 gradi;

: tempo in gran parte soleggiato con qualche addensamento residuo al mattino sull’Emilia Romagna. In serata fenomeni in arrivo sulle Alpi di confine. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 18 gradi; C entro: aperture sul Tirreno, diffusa instabilità tra Appennino e Adriatico con acquazzoni e temporali. Neve dai 1200m. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17 gradi;

aperture sul Tirreno, diffusa instabilità tra Appennino e Adriatico con acquazzoni e temporali. Neve dai 1200m. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: instabile con piogge e acquazzoni fino al pomeriggio, in generale attenuazione poi in serata. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 19 gradi.

Sabato 20 aprile

Nord : ampie schiarite al mattino, specie ad ovest. Dal pomeriggio possibili acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 14 e 18 gradi;

: ampie schiarite al mattino, specie ad ovest. Dal pomeriggio possibili acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 14 e 18 gradi; Centro: qualche pioggia al mattino in Toscana. Dal pomeriggio instabilità diffusa con rovesci e temporali. Quota neve dai 1300m in calo serale. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi;

qualche pioggia al mattino in Toscana. Dal pomeriggio instabilità diffusa con rovesci e temporali. Quota neve dai 1300m in calo serale. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: ampie schiarite al mattino, piogge e locali temporale dal pomeriggio specie sui versanti adriatici. Temperature in lieve rialzo, massime tra 15 e 20 gradi.

Domenica 21 aprile

Nord: soleggiato al mattino. Pomeriggio con variabilità su Triveneto, Emilia Romagna e basso Piemonte con isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi;

soleggiato al mattino. Pomeriggio con variabilità su Triveneto, Emilia Romagna e basso Piemonte con isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi; Centro: instabile su Adriatico e Appennino con rovesci, temporali e neve dai 1200m. Maggiori aperture sulle regioni tirreniche. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi;

instabile su Adriatico e Appennino con rovesci, temporali e neve dai 1200m. Maggiori aperture sulle regioni tirreniche. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: variabilità sui settori peninsulari con piogge e rovesci intermittenti, più diffusi al pomeriggio. Meglio sulle Isole. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 14 e 18 gradi.