Frana fa crollare galleria Fiumelatte tra Lierna e Varenna vicino Lecco: chiusa la strada provinciale 72

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il maltempo fa danni anche in Lombardia. Una frana è crollata nel lecchese, tra Lierna e Varenna, sfondando il tetto di una galleria della strada provinciale 72. Non ci sono vetture coinvolte, ma la circolazione è stata bloccata per rimettere in sicurezza il tratto interessato.

Il crollo della galleria a Varenna

Nella mattinata di venerdì 19 maggio una frana ha interessato un tratto della strada provinciale 72, tra Lierna e Varenna, in provincia di Lecco a pochi chilometri dal capoluogo.

La zona è da giorni interessata da forti piogge, frutto delle stesse perturbazioni atmosferiche che hanno causato gravi danni, sfollati e morti in Emilia Romagna.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di strada interessato dalla frana

La massa di pietre e fango ha impattato con la strada in un punto in cui la stessa passa sotto un costone di roccia grazie ad una galleria.

Il tetto del tunnel è però in parte crollato sotto il peso dei detriti, fortunatamente però in quel momento non transitavano veicoli in zona.

Il rischio idrogeologico in Italia

Il maltempo di questi giorni ha mostrato come l’Italia sia un paese ad alto rischio idrogeologico. La conformazione del terreno lo rende soggetto a frane e smottamenti che, se gestiti male, possono danneggiare strutture e causare morti.

Secondo un recente studio dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il 94% dei comuni italiani ospita nel proprio territorio criticità dal punto di vista idrogeologico.

Un problema che sta peggiorando: dal 2017 le frane sono aumentate del 4% e le alluvioni del 19%, mentre 8 milioni di persone abitano in aree ad alta pericolosità

Come cambia la viabilità della zona

Il traffico sulla provinciale 72 nel tratto tra Lierna e Varenna è stato interrotto per permettere le operazioni di sgombero della carreggiata e di verifica della stabilità della struttura della galleria.

Sul luogo della frana sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici dell’amministrazione provinciale. Secondo le prime stime, la strada rischierebbe di rimanere chiusa per diversi giorni.

La viabilità locale è stata quindi modificata. Il traffico è stato deviato sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Anche la vicina linea ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di Varenna e Fiumelatte.