Fidanzatini investiti a Manziana, dichiarata la morte cerebrale per la 15enne ricoverata al Gemelli

È stata dichiarata la morte cerebrale per una 15enne investita a Manziana (Roma) mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme al fidanzato. Quest’ultimo, un ragazzo di 16 anni, è fuori pericolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 ottobre in via Braccianese, all’altezza dell’incrocio con via Po. La 15enne era stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso.

Dichiarata la morte cerebrale della 15enne

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 ottobre, i medici dell’ospedale hanno dichiarato la morte cerebrale per la giovane.

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con una Citroen C1 guidata da una ragazza di 22 anni. Quest’ultima si è fermata per prestare soccorso dopo l’incidente e dopo lo schianto è stata sottoposta all’alcol test, che ha dato esito negativo.

Alla guida dell’auto una ragazza di 22 anni

Alla luce della morte della ragazza, per la 22enne ora l’accusa potrebbe essere quella di omicidio stradale. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Manziana, comune a nord di Roma, e dei carabinieri della stazione di Trevignano.

Nello scontro è rimasto ferito anche il fidanzato della 15enne, un giovane di 16 anni. Trasportato all’ospedale di Bracciano in ambulanza, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e nelle ore successive è stato dichiarato fuori pericolo.

Il giovane, insieme alla fidanzata di 15 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito dall’auto.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine sull’incidente di Manziana

Questa, al momento, sembra essere la dinamica dello scontro. Ma, come detto, sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire ogni aspetto dell’incidente.

La 22enne che era alla guida dell’auto, sotto shock dopo lo scontro, si è immediatamente fermata per prestare soccorso ai due giovani.

Fin dall’inizio le condizioni della ragazza erano sembrate più gravi, ma il trasferimento immediato all’ospedale Agostino Gemelli di Roma, avvenuto con l’elicottero, non è bastato a salvare la vita della 15enne, che lunedì pomeriggio è stata dichiarata morta dai medici dell’ospedale.