È morto in ospedale il bambino di 8 anni rimasto ferito nell’incidente sull’A30 a Salerno, è la terza vittima

Non ce l’ha fatta il bambino di 8 anni che domenica 14 maggio era rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente avvenuto sull’A30 Caserta-Salerno. Il bilancio dell’incidente, già costato la vita alla sorella 14enne e al fidanzato 16enne di quest’ultima, continua ad aggravarsi. Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Dove e quando è avvenuto l’incidente

L’incidente è avvenuto domenica 14 maggio sull’autostrada che collega Salerno a Caserta, all’altezza di Mercato San Severino. A bordo dell’utilitaria grigia viaggiavano 5 persone.

Oltre ai tre giovanissimi deceduti, che si trovavano tutti sul sedile posteriore dell’auto, c’erano anche i genitori dei due fratelli.

Feriti i due adulti, morti i tre ragazzi che viaggiavano dietro

La madre è ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stata operata d’urgenza per un trauma cranico-facciale complesso con fratture multiple.

Il padre ha riportato solamente ferite lievi e, come previsto dalla legge, è attualmente indagato per omicidio stradale. Ancora da chiarire il motivo dell’incidente.

A quanto pare l’uomo ha perso il controllo della Nissan grigia a causa dello scoppio di un pneumatico. La macchina è finita contro il guard rail nei pressi dello svincolo per Mercato San Severino, mentre viaggiava in direzione nord, verso Caserta.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Mercato San Severino (Salerno)

Forse lo scoppio di una gomma la causa dell’incidente

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Nella giornata di martedì 16 maggio si sono tenuti, a San Valentino Torio (Salerno) i funerali della ragazza di 14 anni.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio, invece, si sono svolti i funerali del 16enne, fidanzato della giovane. Come riportato da Salerno Today i funerali del bambino sono in programma per giovedì 18 maggio, sempre a San Valentino Torio.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che tutta la nostra comunità sanvalentinese sta soffrendo in questi giorni. Purtoppo ci ha lasciato anche il piccolo Mourad. Saremo ancora piu vicini alla famiglia, pregando per i giovanissimi scomparsi ed affinchè possa salvarsi almeno la cara Giusy”, ha scritto Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio.