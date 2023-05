Incidente mortale sulla statale del Lago Maggiore a Ghiffa: una vittima, grave l'altro conducente

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 11 maggio a Ghiffa, in provincia di Verbania, lungo la statale 34 del Lago Maggiore. Due le auto coinvolte, a bordo delle quali vi erano i soli conducenti. Uno di questi è morto, l’altro occupante è in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia per ricostruire la dinamica della tragedia.

Incidente mortale a Ghiffa

Come ricostruisce ‘La Stampa’, nella tarda serata di giovedì 11 maggio un incidente mortale ha avuto luogo lungo la strada statale 34 nel territorio di Ghiffa, sul Lago Maggiore, nella zona del Camping La Serra.

Due i veicoli coinvolti, entrambi Fiat Panda di colore bianco e grigio. Lo scontro frontale è stato fortissimo.

Incidente mortale a Ghiffa, sulla statale del Lago Maggiore. Un morto, grave l'altro occupante

Come scrive ‘La Stampa’, una delle auto coinvolte si è addirittura cappottata. Per il momento non è dato conoscere le dinamiche dell’incidente.

I soccorsi

Come riporta ‘Novara Today’ le condizioni delle persone coinvolte si sono rivelate subito gravi.

Il conducente della Fiat Panda grigia è morto nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, mentre l’uomo al volante dell’auto bianca è stato trasportato al Dea dell’ospedale Castelli di Verbania.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale insieme ai carabinieri di Verbania, arrivati per effettuare i rilievi e che indagheranno per stabilire quali siano state le dinamiche dell’incidente.

Presenti anche gli uomini della questura di Verbania. Fino alle ore 20 la strada statale 34 è rimasta chiusa al traffico per favorire i rilievi.

La tragedia a Ferrara

Nelle stesse ore un’altra tragedia si è consumata a Renazzo, in provincia di Ferrara, dove ha perso la vita una ragazza di 20 anni.

Come nel caso di Ghiffa, lo scontro tra due auto è stato frontale. La vittima viaggiava a bordo della sua Punto insieme ad un accompagnatore, quando si è schiantata contro una Peugeot che non ha potuto evitare l’impatto.

Anche in questo caso le circostanze sono ancora da chiarire. Le altre due persone coinvolte – la persona in auto con la vittima e l’occupante della Peugeot – sono state trasportate all’ospedale.