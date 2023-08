Due incidenti bloccano l'A34 tra Farra d’Isonzo e Gradisca: 4 auto coinvolte e feriti, traffico in tilt

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

In una domenica da bollino nero per l’esodo per le vacanze estive due incidenti hanno mandato in tilt il traffico sull’autostrada A34 in direzione Villesse tra Farra d’Isonzo e Gradisca. Quattro le vetture coinvolte e diverse le persone ferite nei sinistri avvenuti uno a pochi minuti di distanza dall’altro.

Due incidenti sulla A34

Doppio incidente e traffico in tilt sull’autostrada A34, con quattro auto coinvolte e un bilancio che registra altrettanti feriti, di cui uno grave. Secondo quanto appreso dai giornali locali i sinistri, che si sono verificati tra Farra d’Isonzo e Gradisca, sono avvenuti tra le 8.15 e le 8.30 di domenica 6 agosto 2023.

Secondo quanto emerge, quattro sarebbero le persone soccorse dal personale medico infermieristico. Per tre persone è stato disposto il trasporto in codice verde all’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, mentre per una quarta è stato disposto il trasporto in volo dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove sarebbe arrivato in condizioni piuttosto serie.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Traffico in tilt

Secondo quanto riferito da Autostrade Alto Adriatico, nel tratto autostradale che collega Villesse a Gorizia il traffico è andato in tilt a causa del doppio incidente.

Diversi i chilometri di coda formatisi dopo i due sinistri, con il personale dei vigili del fuoco e la polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi e per deviare le auto per decongestionare il traffico.

Domenica da bollino nero

E quella di domenica 6 agosto, come detto, è la prima del mese in cui è stato previsto un bollino nero per il traffico sulle autostrade italiane per il grande esodo per le vacanze estive. Previsioni rispettate, perché in tanti si sono messi in viaggio, fin dalla notte.

A essere prese di mira le direttrici verso il sud, con le tratte verso l’Emilia, le Marche e la Puglia che risentiranno di parecchio traffico. In tanti anche verso il Brennero per chi ama la montagna. Secondo le stime, si sarebbero messi in macchina, accompagnati dalla perturbazione atlantica Circe che ha portato la neve sulla Marmolada, circa venti milioni di persone e, in base a una rilevazione di Coldiretti, oltre un italiano su due (il 53% del campione) ha scelto di muoversi ad agosto.