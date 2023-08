Un uomo strappa le chiavi dal quadro di un autobus in corsa in autostrada: autista salva 70 passeggeri

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Paura su un autobus a Avellino. Un uomo che non è riuscito a scendere alla sua fermata ha strappato le chiavi dal quadro dopo una lite con l’autista, mentre il mezzo viaggiava in autostrada a 80 chilometri orari. Il conducente è riuscito a portare il mezzo in folle in un’area di sosta.

L’inizio della lite sull’autobus

Nella serata di venerdì un uomo di 50 anni non riesce a scendere alla propria fermata ad Avellino, sull’autobus autostradale operato dalla compagnia Air Campania, partito da Napoli e diretto a Foggia.

Il mezzo imbocca nuovamente l’autostrada a 16 Napoli-Canosa in direzione Bari, e il passeggero inizia a inveire contro il conducente chiedendo di fermare il bus e lasciarlo scendere, cosa ormai impossibile.

Fonte foto: ANSA Una pattuglia della polizia stradale in autostrada

Ne nasce una lite che diventa una colluttazione quando il 50enne aggredisce l’autista dell’autobus, che riesce però a mantenere il controllo del mezzo.

Le chiavi strappate dal quadro

È durante la lite che il passeggero strappa le chiavi dal quadro dell’autobus, nel disperato tentativo di costringere il mezzo a fermarsi. A quel punto però il pullman è lanciato a 80 chilometri orari con a bordo 70 persone.

Il conducente riesce allora a mettere la marcia in folle e a proseguire grazie all’inerzia data dalla velocità a cui il mezzo stava viaggiando, fino a fermarsi nell’area di servizio Irpinia Sud.

“L’autista non ha perso la calma in una situazione di estrema difficoltà e grazie alla sua abilità e alla sua prontezza ha evitato il peggio” ha dichiarato l’amministratore unico di Air Campania Antony Acconcia.

L’intervento della polizia stradale

A seguito dello stop del pullman dell’area di servizio Irpinia Sud, che si trova al chilometro 44 dell’autostrada A16 in direzione Canosa, sono giunti sul posto gli agenti della polizia stradale, avvisati dallo stesso conducente.

Le forze dell’ordine hanno quindi preso in custodia il passeggero che aveva causato la fermata imprevista. Il mezzo ha poi potuto riprendere il proprio percorso in direzione della Puglia.

“Quello dell’autista sta diventando un mestiere molto difficile. Sempre in prima linea per garantire i servizi e a tutti loro va il mio riconoscimento per la professionalità, la responsabilità e la dedizione con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro” è stato il commento finale di Acconcia.