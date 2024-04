Crolla pilone di una cabinovia ad Antalya in Turchia, cabina precipita nel vuoto: un morto e diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una persona è morta e altre dieci sono rimaste ferite in un grave incidente che ha coinvolto una cabinovia ad Antalya, in Turchia. Una cabina si è scontrata contro un pilone di sostegno, facendo precipitare nel vuoto i passeggeri. Soccorse e messe in salvo decine di altre persone rimaste bloccate nelle cabine sospese in aria dopo l’incidente.

Incidente in una cabinovia ad Antalya in Turchia

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 12 aprile ad Antalya, città turistica sulla costa meridionale della Turchia.

È accaduto attorno alle 18 ora locale (le 17 in Italia) sulla funivia turistica di Sarisu-Tunektepe, una cabinovia molto frequentata che porta a un punto panoramico sopra la località balneare.

Secondo quanto riferiscono i media turchi, una cabina si è schiantata un pilone di sostegno, provocando il crollo del pavimento e facendo precipitare i passeggeri nel vuoto, nel terreno roccioso sottostante.

Un morto e dieci feriti

Nella caduta è morta una persona, uomo turco di 54 anni. Altre dieci persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui due bambini: sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Le operazioni di soccorso, rese difficili dalla conformazione del territorio, sono andate avanti per tutta la notte.

Fonte foto: ANSA Un momento delle operazioni di soccorso

Sospesi in aria per ore

In seguito all’incidente numerose altre cabine cariche di passeggeri sono rimaste bloccate lungo la funivia, sospese in aria.

Sono oltre 180 le persone che sono rimaste per ore bloccate all’interno delle cabine, sono state messe in salvo dai soccorritori con alcuni elicotteri.

Alle imponenti operazioni di soccorso hanno partecipato oltre 160 soccorritori tra vigili del fuoco e sanitari, sette elicotteri e un aereo militare.

Ancora da chiarire le cause del grave incidente. Il ministero turco della Giustizia ha annunciato che sull’incidente è stata aperta un’inchiesta; una commissione di esperti, tra cui ingegneri meccanici ed elettrici, è stata incaricata di determinare cosa ha provocato la tragedia.