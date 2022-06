Cos’è successo stanotte nella guerra tra Russia e Ucraina: tensione Kaliningrad, Usa difenderanno la Lituania

Siamo giunti al giorno numero 119 del conflitto in Ucraina e lo scontro armato non tende ad arrestarsi, con la pace che sembra ancora lontano miraggio. Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è spostata qualche chilometro più in là, nello specifico a Kaliningrad dove la tensione è massima a causa del blocco del trasporto merci per e dalla Russia da parte della Lituania. Il presidente russo Putin ha chiesto lo sblocco con effetto immediato, se no si ricorrerà alle armi.

Tensione Kaliningrad, la situazione

Continua a crescere la tensione al confine tra Lituania e Russia dove a Kaliningrad, exclave russa passata dalla Germania all’Unione Sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale, da sabato 18 giugno 2022 è stato bloccato il trasporto di materiale come acciaio e carbone. Per la Russia si tratta di una grave violazione degli accordi presi col governo lituano nel 2002, patto fatto due anni prima l’adesione della Lituania alla Ue.

Dal Cremlino è arrivata la richiesta, dall’aria minacciosa, di sblocco immediato, con Nikolaj Patrushev che ha ribadito: “Senza dubbio la Russia risponderà a queste azioni ostili“. “Non c’è alcun blocco di Kaliningrad – ha detto ancora la premier lituana Ingrida Šimonyte-. La Lituania sta attuando le sanzioni Ue”.

Dal blocco ferroviario si è passati, nelle scorse ore, anche a quello stradale e l’unico modo per trasportare beni sarebbe via mare, con un dispendio economico elevato per la Russia.

Usa pronti a difendere Lituania e Nato

La minaccia della Russia di ricorrere alle armi contro la Lituania c’è ed Europa e Nato ne prendono nota. Se da Mosca dovesse arrivare la decisione estrema di far espandere il conflitto al di fuori dell’Ucraina, questa vola non tarderanno ad arrivare le risposte.

Facendo parte della Nato, infatti, la Lituania può contare sull’aiuto delle potenze europee e non solo. Anche gli Usa, infatti, sono pronti a scendere in campo e il presidente americano Joe Biden ha ribadito la posizione in caso di conflitto: “Penso che a un certo punto diventerà un gioco di attesa tra quello che i russi possono sostenere e quello che l’Europa sarà preparata a sostenere. La Lituania è un membro della Nato e gli Usa sono al suo fianco. Il nostro sostegno è blindato”.

Le richieste di Zelensky

Intanto dall’Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che il settimo pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia deve essere approvato il prima possibile. Nel consueto video-messaggio alla Nazione, il presidente ha ribadito: “In tutti i negoziati con i partner stranieri, sottolineo costantemente che il settimo pacchetto di sanzioni dell’Ue è necessario il prima possibile. La Russia deve sentire la crescente pressione per la guerra e la sua aggressiva politica anti-europea”.

Secondo alcuni media internazionali l’Ue starebbe valutando l’imposizione di sanzioni sull’oro russo come parte del prossimo pacchetto di misure restrittive contro Mosca.