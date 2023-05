Conte via dal Tottenham per far ritorno in Italia? Il suo stipendio e quello degli allenatori top in Serie A

La notizia era nell’aria già da alcune settimane, ma è diventata ufficiale nella tarda serata di domenica 26 marzo 2023: le strade di Antonio Conte e il Tottenham si sono divise. Quella tra l’allenatore leccese e il club londinese della Premier League è stata una risoluzione consensuale, che ora apre le porte a un possibile ritorno in Italia dell’ex tecnico di Juventus e Inter (nonché ex ct della Nazionale), che potrebbe dare un importante scossone alla classifica degli stipendi degli allenatori della Serie A.

L’annuncio ufficiale sull’addio di Conte al Tottenham e le voci sulla buonuscita

Con una nota ufficiale pubblicata sul sito internet nella serata di domenica 26 marzo, il Tottenham ha annunciato che “Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo” e lo ha ringraziato “per il suo contributo”, augurandogli “ogni bene per il futuro”.

Nel comunicato ufficiale del Tottenham non si fa menzione della buonuscita concordata con Antonio Conte per il divorzio anticipato, ma fin dalle prime ore successive all’ufficialità della risoluzione consensuale sono emerse indiscrezioni secondo le quali l’accordo sarebbe stato raggiunto per 5 milioni di euro, a fronte di un ingaggio annuale percepito dal tecnico leccese a Londra pari a circa 17,5 milioni di euro.

Fonte foto: ANSA Antonio Conte.

Conte può tornare in Italia: 3 squadre sulle sue tracce

L’importante stipendio percepito a Londra da Antonio Conte rende complicato il suo ritorno in panchina in Serie A, ma non impossibile.

Il tecnico leccese, che recentemente ha subito un intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea, ha confidato in un’intervista concessa dopo la morte di Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli di sentire il bisogno di trascorrere più tempo con la famiglia. Se ciò si tradurrà in un periodo di stop o in un ritorno in Italia, al momento, non è dato saperlo; stando alle prime indiscrezioni sul calciomercato estivo 2023, però, i club di Serie A (dall’Inter alla Juventus, passando per la Roma) avrebbero già drizzato le antenne.

Gli stipendi top in Serie A, aspettando Antonio Conte

In attesa del possibile ritorno in Italia di Antonio Conte, sono Massimiliano Allegri e Josè Mourinho gli attuali “re degli ingaggi” del campionato italiano: per la stagione calcistica 2022/2023 gli allenatori di Juventus e Roma percepiscono uno stipendio pari a 7 milioni di euro.

Il podio degli allenatori di Serie A con lo stipendio più alto nella stagione 2022/2023 è completato da Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter, il cui stipendio ammonta a 5 milioni di euro. Curiosità: a precedere Inzaghi sulla panchina nerazzurra è stato proprio Antonio Conte. Nel suo periodo interista, lo stipendio annuo del tecnico leccese era di circa 12 milioni netti a stagione.