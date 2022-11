Commissione d'inchiesta Covid, cos'è e come funziona: la richiesta e il precedente che non sorride alla destra

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Chiarezza e discontinuità. Queste, sin dall’inizio, sono state le parole d’ordine che hanno guidato il centrodestra nella campagna elettorale che, lo scorso 25 settembre in sede d’elezione, hanno regalato alla coalizione il ritorno al Governo dopo lunghi anni di assenza. Parole che si sono sin da subito trasformate in fatti per il neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già dai primi giorni del nuovo esecutivo ha cercato di dettare un passo decisivo e, appunto, nel segno della discontinuità con i precedenti governi della XVIII legislatura guidati da Giuseppe Conte e Mario Draghi.

Tra guerra e crisi economica che trascinano l’Italia e gli italiani in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, il nuovo Governo ha ribadito l’intenzione di fare chiarezza sulla gestione della pandemia, su quelle che potrebbero essere state le mancanze o, invece, le esagerazioni di potere che avrebbero portato aziende e imprenditori ad arricchirsi con l’emergenza. “Fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica” ha detto Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico in Parlamento prima del voto di fiducia, parole che si traducono nella richiesta dell’apertura di una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19 che presto potrebbe smuovere la politica italiana e, soprattutto, puntare il dito contro il sistema sanitario italiano e chi, negli ultimi anni, lo ha gestito.

Cos’è una commissione parlamentare d’inchiesta

La commissione parlamentare d’inchiesta è uno specifico organo parlamentare che viene regolato dalla Costituzione italiana. Nello specifico viene trattata all’articolo 82 nel quale si legge che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse” attraverso “la nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi”.

Creata ad hoc per svolgere indagini e ricerche su materie e argomenti di interesse pubblico, nell’articolo che regola la costituzione delle commissioni parlamentari d’inchiesta si legge che quest’ultime hanno la possibilità di indire indagini ed esami “con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”. Essendo frutto del lavoro del Parlamento, le commissioni d’inchiesta possono avere triplice natura. Nel caso in cui vengano indette in una sola delle due Aule si parla di commissione parlamentare d’inchiesta monocamerale, se invece la deliberazione arriva da Palazzo Madama e da Montecitorio si tratta di una bicamerale. In entrambi i casi la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.

A differenza delle monocamerali, che possono essere istituite per mezzo di una semplice risoluzione della camera interessata, la commissione parlamentare d’inchiesta bicamerale nasce per mezzo di una legge dedicata. Il compito della commissione è quello di “raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere”. Nei casi più gravi, poi, vengono affiancate anche le indagini da parte della magistratura.

La richiesta della destra

Nel corso del discorso programmatico in Parlamento dello scorso 25 ottobre, a un mese dalla vittoria alle elezioni e nel giorno del debutto del suo esecutivo per la fiducia, il neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che tra i punti del progetto di Governo del centrodestra c’è quello di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta per fare ” chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica Covid”. In quell’occasione, infatti, Meloni aveva ribadito: ” Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori”.

“Qualcosa, decisamente, non ha funzionato” aveva sottolineato la leader di FdI, che con la destra ha intenzione di chiarire se nella gestione della pandemia in Italia siano stati commessi errori, sviste o ritardi. Cercare di capire perché il piano pandemico nazionale redatto nel 2006 non sia stato aggiornato dopo la dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica proclamata dall’Oms nel gennaio 2020 e soprattutto perché il Cts non abbia preso in considerazione l’attivazione del piano.

Nelle scorse settimane Galeazzo Bignami, deputato FdI, ha firmato e depositato alla Camera la richiesta dell’istituzione della commissione d’inchiesta, mossa che segue un altro disegno di legge per l”Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del Covid-19′ con primo firmatario Riccardo Molinari, capogruppo della Lega.

Covid, una commissione ha già “fallito”

Le proposte di Fratelli d’Italia e Lega non sono comunque una novità assoluta nel panorama politico italiano. Sul Covid, infatti, è stata già portata avanti una commissione d’inchiesta che può essere un punto di partenza per il Parlamento per capire come muoversi e, soprattutto, quali ostacoli superare per evitare che si concluda con un nulla di fatto. Infatti, nel settembre 2020, una prima commissione è stata istituita dalla Regione Lombardia, con i lavori che si sono chiusi nel marzo 2021. Al termine di oltre 40 sedute e 66 persone ascoltate, la relazione ha “scagionato” la Regione il cui operato è stato definito “instancabile” per contrastare la pandemia. Ma in occasione dell’approvazione della relazione il Consiglio regionale si è spaccato, con 43 voti in favore e 21 contro.

A differenza di quella parlamentare, la commissione regionale è stata molto limitata nel suo lavoro in quanto le persone da ascoltare non possono essere obbligate a presentarsi in audizione, ma soltanto invitate. In Lombardia diversi sono stati i protagonisti invitati a parlare, come l’ex premier Conte, il commissario Arcuri e il ministro Speranza, ma senza esito. L’esperienza lombarda, come sottolineato dal presidente della commissione Girelli a Fanpage, può comunque essere utile all’attuale esecutivo in quanto il rischio di una relazione di maggioranza (come avvenuto in Lombardia) è elevata e l’invito è chiaro: “Bisognerà avere l’onestà intellettuale di farla a 360 gradi, guardando ai limiti del sistema sanitario nazionale. Se l’obiettivo è scaricare le responsabilità sul Governo precedente si parte molto male”.

Commissioni d’inchiesta, non una novità

Ricorrere a una commissione d’inchiesta parlamentare per fare chiarezza e indagare su materie di interesse pubblico non è di certo una novità nella storia repubblicana d’Italia. Dal 1948 a oggi, infatti, l’organo parlamentare è stato più volte utilizzato e chiamato in causa per cercare di comprendere a fondo le dinamiche che hanno portato a determinati eventi e che, come nel caso della richiesta fatta per la gestione Covid-19, puntare il dito per cercare un “colpevole” della situazione.

Dalla I legislatura all’ultima, la XVIII, del duo Conte-Draghi, le commissioni d’inchiesta parlamentari indette (ma non sempre costituite), tra Camera, Senato e bicamerali, sono state in tutto 83 (13 alla Camera, 24 al Senato e 46 bicamerali), di cui alcune a cavallo tra diverse legislature per portare avanti il lavoro.

I legislatura Camera Sulla disoccupazione

Sulla miseria II legislatura Bicamerale Sulle condizioni dei lavoratori III legislatura Camera Sui limiti posti alla concorrenza in campo economico Bicamerale Sul comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta “anonima banchieri”

Sulla costruzione dell’aeroporto di Fiumicino

Sulla mafia in Sicilia IV legislatura Senato Sul funzionamento dell’INPS Bicamerale Sul disastro del Vajont V legislatura Bicamerale Sugli eventi del giugno-luglio 1964 (cosiddetto SIFAR)

Sulla criminalità in Sardegna VI legislatura Bicamerale Sui trattamenti retributivi e normativi (cosiddetta giungla normativa) VII legislatura Bicamerale Sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta nello stabilimento ICMESA

Sulle commesse di armi e mezzi di uso militare e sugli approvvigionamenti

Sugli interventi nella valle del Belice VIII legislatura Bicamerale Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia

Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilitàà politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse

Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 IX legislatura Camera Sui “fondi neri” dell’IRI e delle società collegate e sulle connesse responsabilità amministrative e politiche X legislatura Camera Sulla condizione giovanile Senato Sulla dignità e condizione sociale dell’anziano

Sulle condizioni di lavoro nelle aziende

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL Bicamerale Sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l’individuazione dei responsabili delle stragi

Sulla mafia e sulla altre associazioni criminali similari

Sull’attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 XI legislatura Bicamerale Sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l’individuazione dei responsabili delle stragi

Sulla mafia e sulla altre associazioni criminali similari

Sull’attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo XII legislatura Camera Sulla vicenda dell’ACNA di Cengio

Sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse Senato Sul caso della filiale di Atlanta della BNL

Sul fenomeno del cosiddetto caporalato

Sulle strutture sanitarie Bicamerale Sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l’individuazione dei responsabili delle stragi

Sulla mafia e sulla altre associazioni criminali similari

Sull’attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Sull’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo XIII legislatura Camera Sulle responsabilità per la tragedia del Cermis Senato Sul sistema sanitario Bicamerale Sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l’individuazione dei responsabili delle stragi

Sulla mafia e sulla altre associazioni criminali similari

Sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

Sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse XIV legislatura Camera Sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Senato Sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle cause dell’incendio di San Gregorio Magno

Sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Sull’uranio impoverito

Sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche” Bicamerale Sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Sull’affare Telekom Serbia

Sul dossier Mitrokhin e l’attività d’intelligence italiana

Sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti XV legislatura Camera Sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali Senato Sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale

Sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”

Sull’uranio impoverito Bicamerale Sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse XVI legislatura Camera Sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali Senato Sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche” Bicamerale Sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse XVII legislatura Senato Sugli infortuni sul lavoro

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

Sulle cause del disastro del traghetto Moby prince

Sulla ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere Bicamerale Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie

Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti

Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario XVIII legislatura Camera Sulla morte di Giulio Regeni

Sulla morte di David Rossi Senato Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati Bicamerale Sul sistema bancario e finanziario

Sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse collegati

Sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”

Sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Sulle attività connesse alle comunità di tipo famigliare che accolgono minori